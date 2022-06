« J’avais l’impression de quitter mon corps », raconte Victor Hespanha, à propos des voyages dans l’espace

L’ingénieur des mines Victor Hespanha est devenu ce samedi (4) le deuxième Brésilien à aller dans l’espace. À 28 ans, Hespanha faisait partie du cinquième vol habité de Blue Origin, la société d’exploration spatiale créée par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. L’ingénieur a décrit le voyage comme « le plus beau jour » de sa vie.

« Je n’ai pas de mots. Là-haut, j’avais l’impression de quitter mon corps », a déclaré Hespanha lors d’une conférence de presse après le voyage. « Je pouvais voir le Brésil depuis l’espace. La peur n’avait pas d’importance. C’était une étape extrêmement importante, qui suscite beaucoup d’espoir, surtout pour nous, Brésiliens, qui avons traversé des moments difficiles à la sortie de la pandémie.

Initialement prévu le 20 mai, le voyage de Blue Origin a été reporté à ce samedi en raison de problèmes techniques. La fusée a décollé de Launch Site One, propriété de la société américaine, à Van Horn, Texas (USA), à 10h26 (GMT), avec plus de 20 minutes de retard, et a atteint une altitude de 106,9 kilomètres.

Malgré la peur avant le voyage, Victor Hespanha a déclaré qu’il avait l’intention de retourner dans l’espace lorsque Blue Origin commencera à proposer ouvertement des billets. « Si j’en ai l’occasion, j’irai deux, trois, quatre, cinq fois », a déclaré l’ingénieur, qui a également remercié et aussi remercié Dieu dans un communiqué sur son profil Instagram, quelques minutes après l’atterrissage. « Je dis juste que Dieu est très bon, parfois sans que nous le méritions. Quoi qu’il en soit, nous parlerons beaucoup plus, mais c’était très émouvant, indescriptible, surréaliste.