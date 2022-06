L’armée américaine veut démontrer l’utilisation de l’énergie nucléaire dans l’espace

L’armée américaine doit amener l’énergie nucléaire – mais pas les armes nucléaires, car il existe des accords qui l’interdisent – ​​dans l’espace. La Defense Innovation Unit, un organisme du département américain de la Défense créé en 2015, organise un effort, qui devrait débuter en 2027.

L’UID a signé deux contrats avec des entreprises privées : Ultra Safe Nuclear et Avalanche Technology. La démonstration portera à la fois sur la propulsion nucléaire des engins spatiaux et sur les systèmes de production d’électricité.

L’intérêt militaire pour l’espace est qu’il est sur le point de devenir un lieu disputé. Des pays et des organisations privées se déplacent pour retourner sur la Lune et mener des activités rentables sur la dernière frontière. Et cela peut potentiellement conduire à des conflits entre les pays et leurs entreprises et, par conséquent, à la militarisation.

l’énergie nucléaire dans l’espace

Ultra Safe Nuclear veut faire la démonstration d’EmberCore, une batterie nucléaire, qui sert à la fois à la propulsion et à l’électricité. Selon elle, sa technologie pourra produire plus de 1 MWh (mégawatt/heure) d’énergie avec moins de 10 kg de matière. C’est plus qu’une grosse éolienne qui tourne pendant un mois.

Avalanche Energy, quant à elle, veut faire la démonstration des technologies de fusion nucléaire, qui, que ce soit dans l’espace ou sur Terre, est le Saint Graal de la production d’énergie recherchée par les scientifiques depuis des décennies.

Ces nouveaux systèmes d’énergie nucléaire sont essentiels pour rendre viable l’exploration spatiale à grande distance ou en masse. L’un des plus gros problèmes aujourd’hui pour se rendre dans l’espace est le volume et le poids du carburant qui doit décoller avec le véhicule. Un voyage sur Mars bénéficierait grandement de l’utilisation du combustible nucléaire.

Les fusées nucléaires chauffent extrêmement l’hydrogène ou d’autres propulseurs pour les émettre deux à cinq fois plus efficacement que les fusées chimiques conventionnelles. Ils sont également 10 000 fois plus puissants que les systèmes de propulsion ionique, qui sont très faibles mais utiles dans l’espace car, sans frottement de l’air, une accélération même minime fait augmenter indéfiniment la vitesse.

Avez-vous regardé nos vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !