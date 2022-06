Succès! Blue Origin effectue son 5e vol suborbital et Victor Hespanha devient le deuxième astronaute brésilien

Ce samedi (4), Blue Origin a effectué avec succès son cinquième vol habité. La mission, baptisée NS-21 (car il s’agissait du 21e vol d’un véhicule New Shepard dans le décompte global de la compagnie), a emmené six passagers pour une balade inoubliable à un peu plus de 100 km d’altitude. Initialement prévu pour le 20 mai, le voyage a été retardé en raison de problèmes techniques identifiés avec le vaisseau spatial.

La fusée a décollé du Launch Site One de Blue Origin à Van Horn, dans l’ouest du Texas, à 10 h 26 (GMT), 26 minutes plus tard que prévu. Parmi l’équipage se trouvait l’ingénieur de production civile Victor Correa Hespanha, désormais officiellement le deuxième Brésilien de l’histoire à aller dans l’espace. Le premier était l’ancien astronaute et ancien ministre de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, Marcos Pontes.

Victor a remporté son siège grâce à une loterie organisée par la Crypto Space Agency (CSA), après avoir acquis trois NFT (jetons non fongibles) via la plateforme. Cliquez ici et apprenez-en plus sur l’heureux élu, qui a accordé une interview à Apparence numérique peu de temps après que son nom a été annoncé par Blue Origin.