Le syndrome d’isolement pathologique de Hikikomori peut être détecté dans le sang

Une équipe de recherche de l’Université de Kyushu a découvert que des biomarqueurs dans le sang peuvent détecter Hikikomori et prédire sa gravité.

Crédit : Université de Kyushu

Selon une nouvelle étude, le syndrome pathologique d’isolement social défini comme « Hikikomori » peut être détecté dans le sang, étant associé à un mélange particulier de biomarqueurs identifiables par analyse. Grâce aux concentrations de ces molécules, il est même possible de prédire la gravité de la maladie. Il s’agit d’une découverte extrêmement précieuse qui aidera les médecins et les scientifiques à mieux comprendre les bases biologiques du syndrome et à développer des traitements plus ciblés et plus efficaces.

Une équipe de recherche japonaise dirigée par des scientifiques de la faculté des sciences médicales de l’université de Kyushu, qui a collaboré étroitement avec des collègues du département de chimie clinique, a découvert que le syndrome d’isolement pathologique de Hikikomori peut être détecté par des tests sanguins et la médecine de laboratoire. Les scientifiques, dirigés par le professeur Takahiro A. Kato, chargé de cours au département de neuropsychiatrie de l’université de Fukuoka, sont parvenus à leurs conclusions après avoir effectué des tests sanguins biochimiques et des analyses du métabolome plasmatique – l’ensemble des « petites molécules présentes dans le sang sous forme de sucres, d’acides aminés acides et protéines », expliquent les auteurs de l’étude – sur 42 hikikomori non traités avec des médicaments et 41 sujets sains du groupe témoin. Au total, 127 molécules étaient impliquées. Les scientifiques ont également mené des évaluations psychologiques et psychiatriques des participants, notamment sur leur état dépressif.

En comparant toutes les données, il est apparu que les niveaux de différents biomarqueurs étaient significativement plus élevés chez les patients atteints de Hikikomori, comme l’acylcarnitine à longue chaîne. De plus, la bilirubine, l’arginine, l’ornithine et l’arginase sérique « étaient significativement différentes chez les patients masculins atteints de hikikomori », ont écrit les scientifiques japonais dans le résumé de l’étude. Grâce à ces données, les chercheurs ont pu développer un algorithme qui, basé sur la concentration des différents biomarqueurs, était également capable de prédire la gravité de la maladie. « Certaines de nos principales découvertes ont montré que dans le sang des hommes atteints d’hikikomori, les niveaux d’ornithine et l’activité de l’arginase sérique étaient plus élevés tandis que les niveaux de bilirubine et d’arginine étaient plus faibles », a déclaré dans un communiqué le co-auteur de l’étude, Daiki Setoyama. « Chez les hommes et les femmes, les niveaux d’acylcarnitine à longue chaîne étaient plus élevés. De plus, lorsque ces données ont été analysées et classées plus en détail, nous avons pu faire la distinction entre les individus sains et les hikikomori et même prédire leur gravité », a ajouté le scientifique.

L’ornithine est un acide aminé lié à la pression artérielle et au cycle de l’urée, la bilirubine à la fonction hépatique (mais a également été associée à la dépression), tandis que les acylcarnitines sont impliquées dans le métabolisme cérébral. Les niveaux de ce dernier « diminuent lorsque les patients souffrant de dépression prennent des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine – expliquent les auteurs de l’étude -, cependant, les patients atteints de hikikomori diffèrent des patients souffrant de dépression en ce que seules les acylcarnitines à longue chaîne sont élevées dans les hikikomori tandis que les patients atteints de hikikomori les acylcarnitines de la chaîne restent les mêmes ».

Toutes ces informations précieuses aideront les experts à mieux comprendre les racines biologiques de la maladie et à développer de meilleurs traitements. C’est une nécessité, sachant qu’un nombre croissant de personnes, notamment parmi les jeunes, décident de se retirer complètement de la vie sociale, s’isolent dans leur propre chambre et rompent sévèrement leurs relations avec leurs amis et leur famille. Hikikomori ou syndrome d’isolement social pathologique peut durer des mois, des années voire des décennies ; le nom dérive de la fusion des termes japonais hiku et komoru qui désignent précisément « être confiné », « être à l’écart ». Le phénomène a d’abord été détecté au Japon, où de nombreux jeunes (mais pas seulement) ne se sentent pas à la hauteur des énormes pressions imposées par la société japonaise ; pour cette raison ils décident de couper les ponts relationnels, du moins dans la vraie vie. Mais ces dernières années, des cas de hikikomori ont également été détectés aux États-Unis et en Europe, dont l’Italie. Les experts prédisent une augmentation significative des cas, notamment suite à la pandémie de COVID-19. Les détails de la recherche « Signatures métaboliques sanguines des hikikomori, retrait social pathologique » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Dialogues in Clinical Neuroscience.