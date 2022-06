L’ESA effectue des tests sur le chasseur Plato dans des conditions spatiales

Prévu pour un lancement en 2026, Plato, le télescope spatial de chasse aux planètes de l’Agence spatiale européenne (ESA), vient de subir une série de tests dans un simulateur reproduisant les conditions spatiales.

Le simulateur a été développé par le Dutch Space Research Institute (SRON), situé dans la ville de Groningen, aux Pays-Bas. D’après le site Physiqueles techniciens de SRON ont terminé de tester un prototype de caméra et ont signalé que toutes les fonctionnalités fonctionnaient comme prévu.

Un appareil développé par l’Institut néerlandais de recherche spatiale (SRON) qui simule les conditions spatiales a été utilisé pour tester un prototype de caméra du satellite européen Plato. 1 crédit

Pour simuler l’environnement caractéristique de l’espace, le système simule les conditions extrêmement basses de pression et de température, en plus de générer de la lumière artificielle. Un mécanisme déplace la caméra pour permettre de tester le champ de vision complet. Les chercheurs peuvent vérifier dans un millionième de cercle dans quelle direction la caméra regarde.

Sur une période de six semaines, ce prototype de caméra, appelé le modèle d’ingénierie, a subi un programme de tests approfondi pour démontrer le fonctionnement requis et s’assurer que ses performances ne sont pas affectées par la fluctuation entre toutes les températures attendues.

Jusqu’en septembre, d’autres simulateurs à l’Institut d’études avancées (IAS) à Paris et à l’Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) à Madrid reproduiront les résultats des tests obtenus au SRON dans la même caméra, assurant ainsi l’étalonnage croisé nécessaire entre les trois configurations.

Le personnel du SRON prépare le simulateur spatial pour les tests sur un prototype de caméra sur le satellite Plato. 1 crédit

La version finale du satellite Plato, appelée Flight Model, comportera 26 caméras. Pour atteindre l’objectif de lancement de 2026, ils seront répartis entre SRON, IAS et INTA, qui devraient terminer les tests d’ici la fin de 2023.

Le banc optique qui contiendra les 26 caméras subit un mois d’immersion sous vide à l’ESA pour évaluer sa résistance aux conditions spatiales. Pendant cette période, des tests de « cyclage thermique » seront appliqués, pour évaluer la façon dont la structure réagit aux variations de température entre la lumière et l’obscurité, et « l’équilibre thermique » pour mesurer la température de fonctionnement qu’elle maintient dans ces conditions.

Le nouveau chasseur de planètes de l’ESA sera à côté de James Webb

Après son lancement, Platon se rendra au deuxième point de Lagrange (L2) dans l’espace, à 1,5 million de km au-delà de la Terre, dans la direction opposée au Soleil – où se trouve le télescope spatial James Webb.

À partir de ce moment, le chasseur de planètes observera plus de 200 000 étoiles au cours de son fonctionnement nominal de quatre ans, recherchant les variations régulières de leur lumière causées par le transit d’une planète à travers le disque de l’étoile.

Selon l’ESA, l’analyse de ces transits et des variations de la lumière des étoiles permettra de déterminer avec précision les propriétés des exoplanètes et de leurs étoiles hôtes. « Après cet examen réussi, nous pouvons poursuivre la mise en œuvre de cette mission passionnante qui révolutionnera notre connaissance des exoplanètes de la taille de la Terre et ouvrira de nouvelles perspectives dans l’étude de l’évolution des étoiles », a déclaré Ana Heras, scientifique du projet Plato à l’ESA.

Les astronomes pensent que Platon pourra découvrir des exoplanètes de la taille de la Terre dans la zone habitable des étoiles, grâce à sa capacité à détecter des planètes plus petites sur des orbites supérieures à celles atteintes par les télescopes actuels.

