Le télescope Hubble capture une image spectaculaire de la galaxie spirale NGC 3631

Prouvant que, même « vieil homme », il a encore beaucoup à offrir, le télescope spatial Hubble a enregistré une image inédite de la galaxie spirale NGC 3631, située à 53 millions d’années-lumière de la Terre, plus précisément dans la constellation de la Grande Ourse.

L’enregistrement a été réalisé par les instruments « Wide Field Camera 3 » et « Advanced Camera for Surveys », et montre une prédominance des couleurs bleues et oranges dans les longs bras de la spirale. Selon la NASA, ces couleurs représentent une activité thermique élevée ou faible liée à la naissance des étoiles.

La galaxie spirale NGC 3631 a de nombreuses parties contenant du matériel de formation d’étoiles (Image : NASA/Handout)

« La formation d’étoiles dans les galaxies spirales ressemble beaucoup à un embouteillage sur une autoroute », a déclaré la NASA dans un communiqué. «La matière se déplaçant plus lentement à travers le disque en spirale crée un embouteillage, concentrant les gaz et la poussière formant des étoiles le long de la partie la plus interne des bras. Ce « transit » de matière peut devenir si dense qu’il s’effondre gravitationnellement, créant de nouvelles étoiles ».

Hubble, en opération depuis plus de 30 ans, a désormais un compagnon de travail : le télescope spatial James Webb a été lancé à Noël 2020 et, depuis, se positionne et ouvre ses miroirs et objectifs, afin d’élargir les capacités de recherche et observation de l’espace le plus éloigné.

« Des galaxies comme NGC 3631 nous montrent comment la matière dans l’univers est organisée à grande échelle. Afin de comprendre la nature et l’histoire de l’univers, les scientifiques étudient comment cette matière s’organise et comment elle a changé au cours de la période cosmique », a déclaré la NASA.

