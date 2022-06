La propulsion des fusées pourrait augmenter la pollution dans la haute atmosphère, selon une étude

Des recherches menées par des experts de l’Université de Nicosie à Chypre indiquent que l’échappement des composants chimiques utilisés dans la propulsion des fusées peut contribuer à une augmentation de la pollution dans la haute atmosphère.

Selon l’étude, plusieurs agents polluants restent dans la mésosphère (la partie de l’atmosphère entre 50 et 80 kilomètres d’altitude), concentrés beaucoup plus longtemps – et ce temps ne fait qu’augmenter à chaque lancement effectué.

Les systèmes de propulsion de fusée comme le Falcon 9 de SpaceX dispersent les polluants dans les couches supérieures de l’atmosphère, ce qui devrait avoir des impacts climatiques futurs (Image : Michael Vi/)

Parmi les polluants identifiés figure le bien connu dioxyde de carbone, l’un des principaux vecteurs du réchauffement climatique. Les chercheurs ont examiné les émissions générées par l’une des fusées les plus connues d’aujourd’hui – le Falcon 9 de SpaceX. Selon les informations diffusées, la fusée utilise des combustibles fossiles et un composé contenant de l’oxygène liquide.

Pendant la propulsion, l’échappement de la fusée produit du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau, ainsi que des quantités variables de particules de poussière, d’oxydes nitreux et de soufre. À l’exception de ce dernier, tous les autres sont des gaz qui contribuent à l’effet de serre, qui à son tour augmente le réchauffement climatique.

Le problème, cependant, est la localisation de cette accumulation de polluants : contrairement aux couches plus accessibles de l’atmosphère, la mésosphère est relativement propre. Mais avec l’étude identifiant déjà des concentrations élevées maintenant et l’industrie aérospatiale favorisant de plus en plus de lancements, les scientifiques craignent que cela puisse avoir un impact défavorable à l’avenir.

Heureusement, les entreprises du secteur semblent avoir une oreille attentive à cela : SpaceX et Blue Origin ont déjà confirmé que les futures générations de leurs engins spatiaux – respectivement Starship et New Glenn – utiliseront un composé de méthane comme carburant.

Des études ont déjà confirmé que le méthane est beaucoup plus efficace car il brûle presque complètement pendant le processus de propulsion de la fusée, l’empêchant de se concentrer et de s’accumuler dans l’atmosphère.

La recherche a été publiée dans la revue scientifique Physique des Fluides.

