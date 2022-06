La Russie livre avec succès du fret à la Station spatiale internationale

LEGO®-City La station spatiale lunaire Enfant de 6 Ans et Plus, Jouet de Construction, 412 Pièces 60227

Inclut 4 figurines LEGO City : 2 astronautes et 2 membres d'équipage, plus un robot. La station spatiale comprend 3 modules détachables avec des toits amovibles : un module salon avec un tapis de course, un lit antigravité et un écran TV, un module labo avec une brique lumineuse et des outils de recherche, un module cuisine avec des plantes et un four à pizza, plus un sas central. Les modules peuvent être assemblés de différentes façons autour du sas central ou au-dessus de celui-ci. Ce jouet inspiré par la NASA comprend également un satellite détachable avec des panneaux solaires qui se replient, ainsi qu'une navette spatiale détachable avec un espace de stockage et un cockpit qui s'ouvre. Les accessoires incluent des outils de réparation, une pizza, 2 géodes avec des cristaux bleus (nouveauté de juin 2019), un casque avec une visière bleue et une combinaison d'activité extravéhiculaire avec une visière dorée, plus un séparateur de briques. L'appli LEGO Life permet d'accéder aux instructions de montage intuitives Instructions PLUS. Celles-ci accompagnent les constructeurs, même les plus jeunes, dans le processus de construction, avec des fonctions de zoom, de rotation et un mode fantôme pour visualiser leurs créations. L'appli LEGO Life peut être téléchargée sur l'app store Android ou iOS. L'autorisation des parents est requise pour pouvoir se connecter. Cette amusante station spatiale à construire constitue un cadeau magnifique pour les enfants. La navette mesure plus de 4 cm de haut, 12 cm de long et 12 cm de large. Le satellite mesure plus de 3 cm de haut, 5 cm de long et 17 cm de large. Le module cuisine mesure plus de 7 cm de haut, 13 cm de long et 8 cm de large.