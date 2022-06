Énergie durable : une étude propose que les immeubles de grande hauteur puissent être transformés en batteries ; savoir-faire

Les sources d’énergie renouvelables, telles que le vent (vent) et le solaire (lumière du soleil), représentent des alternatives plus économiques et plus respectueuses de l’environnement que, par exemple, les centrales thermoélectriques, qui sont alimentées par des combustibles fossiles, tels que le pétrole et le charbon – qui libèrent des gaz très nocifs dans l’atmosphère, comme le carbone.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, les sources renouvelables devraient représenter près de 95 % de la croissance de la capacité énergétique mondiale d’ici 2026, le solaire photovoltaïque en fournissant plus de la moitié. La transition vers une société à faible ou zéro carbone nécessite cependant des solutions innovantes et une manière différente de stocker et de consommer l’énergie que les systèmes traditionnels.

Cependant, pour assurer une relation équilibrée entre l’offre et la demande d’électricité, il existe un besoin croissant de technologies d’alimentation de secours. Dans cet esprit, des chercheurs de l’Institut international d’analyse des systèmes appliqués (IIASA) de Vienne, en Autriche, ont créé un nouveau concept de stockage d’énergie qui pourrait transformer les immeubles de grande hauteur en batteries pour améliorer la qualité de l’énergie dans les environnements urbains.

Ascenseurs et appartements vides utilisés dans la production d’énergie durable

Le procédé proposé par eux, décrit dans un article scientifique publié dans la revue énergie, utilise le déplacement des ascenseurs dans les immeubles et appartements vides pour stocker de l’énergie. De cette manière, les bâtiments sont en mesure de réduire leur dépendance à un réseau électrique central et de passer à une énergie de levage durable.

Appelé LEST (Elevator Energy Storage Technology), le mécanisme stocke l’énergie en transportant des conteneurs de sable humide ou d’autres matériaux à haute densité, qui sont chargés à distance dans et hors d’un ascenseur par des dispositifs de remorquage autonomes.

Selon les auteurs du projet, l’une des choses qui font de LEST une option intéressante est que les ascenseurs sont déjà installés dans des immeubles de grande hauteur, ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin d’investissement supplémentaire ou d’occupation d’espace, en utilisant simplement quelque chose qu’il est déjà là.

Le diagramme détaille le mécanisme proposé dans l’étude de l’IIASA. Crédit : Hunt, JD, Nascimento, A., Zakeri, B., Jurasz, J., Dąbek, PB, Franco Barbosa, PS, Brandão, R., José de Castro, N., Filho, WL, Riahi, K.

« Il y a plus de 18 millions d’ascenseurs en service dans le monde, et beaucoup d’entre eux passent des temps d’arrêt importants », explique l’auteur principal Julian Hunt. « L’idée est que lorsque les ascenseurs ne sont pas utilisés pour transporter des personnes, ils peuvent être utilisés pour stocker ou produire de l’électricité. »

Dans une déclaration de l’IIASA, Hunt a révélé que l’idée de LEST est née lorsqu’il a passé une période de temps à monter et descendre l’ascenseur quotidiennement lorsqu’il a emménagé dans un appartement au 14e étage d’un immeuble. « J’ai toujours été fasciné par les sujets qui impliquent l’énergie potentielle, c’est-à-dire la génération d’énergie avec changement d’altitude, comme les centrales hydroélectriques, le pompage, la flottabilité et le stockage d’énergie par gravité », a déclaré le scientifique.

Selon Benham Zakeri, co-auteur de l’étude, les technologies de stockage durables et flexibles comme celle-ci « sont appelées à devenir de plus en plus précieuses pour la société dans un avenir où une grande partie de son électricité proviendra de sources renouvelables ».

Les scientifiques ont déclaré qu’à l’heure actuelle, le plus grand défi pour que le projet démarre et soit déployé à grande échelle est le coût de la capacité énergétique. De plus, d’autres tests doivent encore être effectués avant que les gratte-ciel puissent être utilisés comme batteries géantes. Enfin, ils doivent également réfléchir à un moyen de stocker les poids sur le toit des immeubles sans qu’ils ne s’effondrent sur la tête des habitants.

