Si les extraterrestres existent, un scientifique prétend savoir où ils se trouvent

On a beaucoup spéculé sur l’existence d’êtres extraterrestres. À la fin du mois dernier, par exemple, un chercheur Français a publié un article dans lequel il affirme que non seulement les extraterrestres existent, mais qu’ils sont mauvais. Un astrophysicien américain, en revanche, n’en est pas sûr, mais il garantit qu’il sait exactement où ils vivent, s’ils sont réels.

Des civilisations extraterrestres vivraient-elles sur des sphères Dyson construites autour d’étoiles naines blanches ? C’est ce que défend un chercheur américain. Image : Ziben –

Dans une étude publiée dans le service prépresse arxiv et déjà acceptée par la revue scientifique Avis mensuels de la Royal Astronomical SocietyBen Zuckerman, professeur émérite de physique et d’astronomie à l’Université de Californie à Los Angeles, dit qu’ils pourraient vivre dans des sphères de Dyson, autour des coquilles d’étoiles semblables au Soleil appelées naines blanches dispersées à travers la Voie lactée.

« C’est là que nous devrions concentrer notre recherche d’extraterrestres », a déclaré Zuckerman dans une interview avec le site Web. la science en direct. Selon lui, sur la base de ses recherches, les astronomes peuvent estimer combien de civilisations extraterrestres habitent la galaxie.

Il n’y a pas de vie intelligente sans énergie

L’auteur part du principe suivant : toute civilisation avancée a besoin d’énergie, que ce soit pour l’alimentation, le transport, le confort ou la commodité.

Actuellement, près de 7,8 milliards d’habitants de la Terre utilisent environ 160 000 wattheures d’énergie chaque année, dont une grande partie est générée par des combustibles fossiles, ce qui est extrêmement nocif pour l’atmosphère de la planète. La maîtrise des technologies de pointe pourrait nous permettre de privilégier les énergies renouvelables, comme l’éolien (issu du vent) et le solaire (issu du soleil).

Et c’est la motivation derrière les sphères Dyson, proposées par le célèbre physicien Freeman Dyson, qui a développé l’idée en 1960. Si une civilisation avancée veut vraiment exploiter l’incroyable production d’énergie de son étoile hôte, ses individus doivent construire des mégastructures pour la capturer, bloquant au moins une partie de la lumière de l’étoile et la convertir en énergie pour ses activités.

Cependant, peu importe à quel point une civilisation est avancée, ni combien de sphères Dyson ses membres peuvent construire, s’ils ne savent pas exactement sur quelles étoiles construire leurs structures.

Une étoile comme le Soleil, par exemple, se transformera un jour en une géante rouge (un stade avancé de la vie stellaire) et finira par exploser, donnant naissance en son intérieur à une étoile dense et extrêmement chaude appelée naine blanche. Ce processus, à son tour, surchauffera les planètes intérieures de votre système solaire et, à mesure que la naine blanche se refroidira, elle gèlera les planètes extérieures.