Le vaisseau spatial SN24 passe le premier test cryogénique effectué après les réparations

SpaceX a effectué le premier test cryogénique sur l’orbiteur Starship (SN24) après son retrait de la tour pour réparation. Selon le PDG Elon Musk, l’occasion a été un succès et a été rapidement célébrée par le milliardaire sur son profil Twitter officiel.

Selon les informations diffusées, le test, effectué jeudi dernier (2), a débuté à midi, lorsque la police locale a commencé à fermer les autoroutes aux abords de l' »OLS » (site de lancement orbital). À peu près au même moment, SpaceX a ordonné à tous les employés de dégager la zone de test, éliminant ainsi le prototype SN24 de Starship pour évaluation.

Test de preuve cryogénique réussi – Elon Musk (@elonmusk) 2 juin 2022

Avant tout cela, le 27 mai, le prototype avait subi des dommages internes suite à un test pneumatique. Bien que le test lui-même ait été un succès et ait confirmé la solidité de tout l’intérieur de l’engin, les ingénieurs ont passé la période suivante à remplacer des pièces de plomberie et de câblage.

Vers 15 heures, la société a commencé à remplir les réservoirs du vaisseau spatial avec un mélange d’oxygène liquide et d’azote. Une heure plus tard, les réservoirs ont été laissés au repos et une partie des composants a commencé à se transformer en gaz, augmentant ainsi la pression interne et provoquant le desserrage de morceaux de glace dans la coque du navire.

Vers 20h45, les abords de la base sont à nouveau ouverts aux salariés. Selon l’équipe d’ingénierie, malgré une fuite apparente dans la trappe d’accès à l’oxygène liquide (quelque chose d’assez courant, a souligné SpaceX), le Starship SN24 n’a montré aucune anomalie lors du test.

Dans les semaines à venir, SpaceX devrait déplacer le vaisseau spatial vers une autre base, où des tests d’allumage et de stress seront effectués sur six moteurs Raptor 2.

