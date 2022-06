Une étoile à neutrons « super lente » défie l’astronomie moderne

Les astronomes ont découvert une étoile à neutrons – ou « pulsar » – qui, à toutes fins pratiques, devrait être une impossibilité. Selon eux, l’objet nommé « PSR J0901-4046 » tourne plus de trois fois moins vite que le précédent record pour un objet de même nature.

Une étoile à neutrons est, en bref, des noyaux super denses laissés après l’explosion d’une étoile (phénomène connu sous le nom de « supernova »). En plus d’avoir une vitesse de rotation très rapide – généralement de l’ordre de la milliseconde – ils sont également connus pour émettre un rayonnement à partir de leurs pôles.

Une étoile à neutrons est née du même processus qui donne naissance aux trous noirs, mais jamais dans l’histoire de l’astronomie nous n’avons réussi à observer un objet en rotation aussi lente (Image : ART-ur/)

Dans le cas du « PSR J0901-4046 », cependant, il effectue une révolution sur lui-même en 75,88 secondes. Le précédent record était de 23,5 secondes. Oh, et il émet également sept signaux différents. D’après les astronomes qui l’ont identifié, ce n’est pas que curieux : « PSR J0901-4046 » devrait être une impossibilité selon notre connaissance des objets de ce type.

« Étonnamment, nous ne détectons les émissions radio de cette source que pendant seulement un demi pour cent de sa période de rotation », a déclaré le Dr. Manisha Caleb, chercheuse postdoctorale à l’Université de Manchester et auteur principal d’une étude axée sur la découverte. « Pour cette raison, il est probable qu’il y ait plus d’exemples de ces étoiles à rotation lente dans la galaxie, ce qui nous donne des implications importantes pour comprendre comment une étoile à neutrons naît et vieillit. La plupart des relevés de pulsars ne recherchent pas d’aussi longues périodes de rotation, nous n’avons donc aucune idée du nombre d’entre eux. »

Caleb explique que l’étoile à neutrons a été détectée par le radiotélescope MeerKAT en Afrique du Sud lorsqu’une de ses impulsions est accidentellement apparue sur l’une de ses images. Après cela, huit nouvelles images ont confirmé l’existence de l’objet.

L’étude est disponible dans la revue scientifique la nature.

