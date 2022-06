Axiom et Collins Aerospace vont créer des combinaisons spatiales de nouvelle génération

Les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) et les membres du programme Artemis, qui vise à ramener l’homme sur la Lune au cours de cette décennie, disposeront d’une nouvelle génération de combinaisons spatiales qui seront développées conjointement par Axiom Space et Collins Aerospace, selon un communiqué publié par l’agence spatiale américaine (NASA).

Selon la divulgation, les combinaisons seront développées dans le cadre d’un contrat daté jusqu’en 2034, mais des versions de test devraient être prêtes d’ici 2025, lorsqu’elles seront évaluées « dans un environnement relatif ». En d’autres termes : à l’intérieur des chambres à vide sur Terre et plus tard sur l’ISS. L’agence examinera les performances des deux modèles et devrait en sélectionner un – ou les deux – pour les applications plus en cours.

Le modèle actuel de combinaison spatiale de la NASA a été conçu à l’origine en 1981 et pose des problèmes troublants à ses porteurs.

« Théoriquement, une entreprise pourrait gagner (sur tous les paramètres) », a déclaré Lara Kearney, responsable du programme d’activité extravéhiculaire et de mobilité humaine sur les surfaces de la NASA, « nous allons donc encore établir ces paramètres, comment ils vont être exécutés , et les évaluer. . Nous devons également comprendre quelle sera notre capacité de financement.

En parlant de chiffres express, le contrat est évalué à 3,5 milliards de dollars américains (16,76 milliards de reais), mais la NASA a refusé de détailler combien serait alloué à chaque entreprise, ni à partir de quand cet argent serait transféré pour devenir disponible.

La combinaison actuelle – appelée « EMU » (abréviation de « Extravehicular Mobility Unit ») – a une conception très ancienne, mise en œuvre à l’origine en 1981. lorsque l’un des astronautes a remarqué que l’eau du système de refroidissement de sa combinaison commençait à s’infiltrer dans son casque. La situation fait toujours l’objet d’une enquête.

Créer une nouvelle combinaison n’est pas vraiment une idée nouvelle, et depuis plusieurs années, la NASA elle-même travaillait sur une version avancée du modèle actuel (surnommé « xEMU »), mais des incidents bureaucratiques ont poussé l’agence à abandonner le projet et à le remettre. au secteur privé.

