Space Look de cette semaine parle de la technologie aérospatiale dans les écoles

Bien qu’il s’agisse d’un domaine d’importance fondamentale pour le développement d’une nation, la technologie aérospatiale n’est toujours pas répandue au Brésil, en particulier dans les régions du Nord et du Nord-Est. Contrairement à cette triste réalité, la performance d’un groupe d’étudiants de Teresina, à Piauí, a été surprenante dans les Jeux olympiques satellites à travers le pays.

Le programme Olhar Espacial (03) de ce vendredi accueille le professeur Edwar Montenegro, responsable du groupe de Piauí qui s’est fait remarquer dans ce domaine. Il parlera de l’enseignement de ce type de technologie dans les écoles et aussi de la mission Esperança, qui a l’intention de lancer la première sonde stratosphérique à Piauí.

L’invité de cette semaine d’Olhar Espacial est le physicien Edwar Montenegro. Image : Archives personnelles

De nationalité péruvienne-brésilienne, Monténégro est un physicien, entrepreneur, écrivain, conférencier, promoteur scientifique et professeur renommé dans l’État du Piauí. Actuellement, il enseigne les satellites artificiels dans le programme éducatif de la ville olympique. Il est également PDG de la Graviton Scientific Society, fondateur de Sideral Labs et CTO de Stratospheric Mission Hope.

Diplômé en Physique de l’Institut Fédéral du Piauí (IFPI) et Master en Science et Génie des Matériaux de l’Université Fédérale du Piauí (UFPI), il est actuellement doctorant en Science et Génie des Matériaux également à l’UFPI.

Edwar Montenegro a guidé l’équipe d’élèves qui a remporté le 1er Défi Satellite de l’Olympiade Satellite Brésilienne-MCTI lors de la 17e SNCT/MCTI-2020, dans la Catégorie École Élémentaire II. Il est aussi l’entraîneur de l’équipe classée 1ère du Nord-Est pour la 3e phase de l’Olympiade satellite brésilienne, niveau primaire.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les canaux officiels du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

