Un rapport accuse l’Université de Harvard de garder les restes d’indigènes et d’esclaves : preuve possible de racisme

Des indigènes aux Africains. Des êtres humains qui ont été exploités, réduits en esclavage et dont le corps n’a même pas été voilé sous les yeux de leurs proches. Où étaient les restes ? À l’Université de Harvard. C’est du moins ce qu’un rapport divulgué jeudi indique qu’au moins 7 000 corps d’Amérindiens et 19 de descendants africains peut-être réduits en esclavage restent au musée d’archéologie et d’ethnographie Peabody de l’université.

Contrairement à la loi fédérale

Si la plainte est avérée, tout indique qu’une loi fédérale de 1990 a été ignorée par l’une des universités les plus renommées au monde.

En vertu de la loi américaine, les dépouilles mortelles doivent être envoyées aux membres de la famille, même si cela nécessite une enquête pour trouver des descendants ou des groupes d’affinité appropriés. Sinon, il y a un exemple clair de racisme structurel et institutionnel.

inconnu dans les airs

Cependant, il y a de nombreuses controverses dans l’actualité. Un comité composé de conservateurs de musée, de professeurs et de professeurs et de personnel a refusé de commenter.

Le groupe compte parmi ses membres le célèbre érudit afro-américain Henry Louis Gates Jr, qui a également refusé de commenter la question.

L’histoire a été rapportée par un journaliste de Crimson Education, un cabinet de conseil fondé par des anciens de Harvard, qui est largement critiqué.

La présidente du comité, Evelynn M. Hammonds, a publié une déclaration disant qu ‘ »il est profondément frustrant que le Harvard Crimson ait choisi de publier un rapport préliminaire initial et incomplet du comité des restes humains ».

Le journaliste n’a pas révélé les sources de l’information et a refusé de répondre aux questions sur la façon dont il a obtenu le rapport.