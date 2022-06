La sonde de la NASA reprend ses opérations sur Mars après trois mois en mode sans échec

Quand ils perdent la communication avec la sonde Atmosphère de Mars et évolution volatile (MAVEN), fin février, les scientifiques de la NASA chargés de la mission ont entamé une enquête pour comprendre pourquoi les instruments se sont automatiquement mis en mode sans échec. Un peu plus de trois mois plus tard, l’agence a annoncé que le vaisseau spatial était revenu à des opérations scientifiques normales.

L’équipe a réussi à diagnostiquer le problème et à terminer le développement d’un système qui devrait permettre aux opérations de la mission de se poursuivre pendant la prochaine décennie.

Simulation d’artiste 3D du vaisseau spatial MAVEN, en orbite autour de Mars depuis 2014. Image : NASA

« Il s’agissait d’un défi essentiel à la mission, mais grâce au travail de notre équipe d’engins spatiaux et d’opérations, MAVEN continuera à produire des données scientifiques importantes et à opérer à tour de rôle pour les actifs de surface jusqu’à la fin de la décennie », a déclaré Shannon Curry, chercheur principal. de MAVEN à l’Université de Californie. « Je ne pourrais pas être plus fier de notre équipe. »

Lancé en novembre 2013, le vaisseau spatial MAVEN est entré en orbite autour de Mars en septembre 2014, dans le but d’explorer l’ionosphère de la planète et les interactions avec le Soleil et le vent solaire, pour comprendre la perte de l’atmosphère martienne vers l’espace.

Cela peut donner aux scientifiques un aperçu de l’histoire de l’atmosphère et du climat de Mars, de l’eau liquide et de l’habitabilité planétaire. La mission principale de MAVEN a duré un an. Récemment, le vaisseau spatial a reçu l’approbation pour sa cinquième mission prolongée.