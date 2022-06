La déforestation dans la forêt atlantique augmente de 66 % en mai ; Le Brésil perd 20 000 terrains de football dans son biome

Comme on le voit en Amazonie, la déforestation dans la forêt atlantique a augmenté de 66 % en mai. De 2020 à 2021, 21 642 hectares de biome ont été perdus, soit l’équivalent de 20 000 terrains de football. Les informations sont issues de l’Atlas de la forêt atlantique en partenariat avec l’Institut national de recherche spatiale (Inpe).

Cependant, il y a de la lumière au bout du tunnel. Selon le directeur des connaissances de la Fundação SOS Mata Atlântica, Luis Fernando Guedes Pinto, la législation environnementale est un allié solide dans cette lutte.

« Depuis la création de la loi sur la forêt atlantique, il y a eu une forte diminution de la déforestation. C’est notre principale référence », précise le chercheur.

Comprendre l’Atlas de la forêt atlantique

Selon l’Atlas de la forêt atlantique, réalisé depuis 1989, dans la période de 2005 à 2008, 102 938 hectares ont été déboisés dans le biome. Entre 2008 et 2010, la déforestation a été de 30 366, soit une baisse de 70 % par rapport à la période précédente.

Une grande partie de la forêt atlantique se trouve dans les régions côtières du Brésil et est l’un des biomes les plus menacés du pays. Image : Divulgation

Cette réduction est le résultat à la fois d’une prise de conscience et d’un contrôle accru du fait des lois en vigueur dans le segment.

Cependant, les estimations indiquent que seulement 10% à 15% des amendes infligées par l’Institut brésilien pour l’environnement et les ressources naturelles renouvelables (Ibama) aux contrevenants sur l’ensemble du territoire national ont été payées ou du moins par tranches.

pâturage en vue

Selon la Fundação SOS Mata Atlântica, une bonne partie du biome a été dévastée pour faire place aux pâturages et à l’agriculture. A cela s’ajoutent les influences dues à l’expansion urbaine et à la spéculation immobilière.

Découvrez où se trouve la forêt atlantique

Une grande partie de la forêt atlantique se trouve dans les régions côtières du pays ou dans des capitales telles que Curitiba, São Paulo, Vitória, Salvador et Aracaju, entre autres.

Environ 70% de la population brésilienne vit dans le biome, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un écosystème fondamental pour l’obtention d’eau, d’énergie et de nourriture.

« Si nous déboisons la forêt atlantique, nous contribuons au changement climatique, c’est-à-dire que nous contribuons à encore plus de sécheresses, plus d’inondations, de glissements de terrain, etc. », explique Luis Fernando Guedes Pinto. Selon l’Atlas, la perte du biome enregistrée entre 2020 et 2021 équivaut à l’émission de 10,3 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère.

Par: Uol

