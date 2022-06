La recherche révèle que l’oreille humaine a évolué à partir des branchies des poissons

Une étude menée par des chercheurs de Chine, de Suède et du Royaume-Uni, publiée dans la revue Frontières en écologie et évolutionsouligne que l’oreille moyenne humaine a évolué à partir des branchies des poissons.

Formée par le tympan, une chambre remplie d’air qui contient une chaîne de trois petits os (marteau, enclume et étrier), l’oreille moyenne transfère les vibrations à l’oreille interne à travers une fente appelée fenêtre ovale, qui aide à les transformer en son .

L’oreille moyenne humaine est constituée de la cavité tympanique, qui a évolué à partir d’une modification spiraculaire provenant des branchies des poissons, ainsi que de l’hyomandibula, qui explique la connexion entre nos oreilles et notre bouche par la trompe d’Eustache. Image : Ruryk – Creative Commons

Selon Gai Zhikun, chercheur à l’Académie chinoise des sciences et premier auteur de l’article intitulé « L’évolution de la région spiculaire du poisson sans mâchoire aux tétrapodes », il existe de nombreuses preuves embryonnaires et fossiles que cette structure a évolué à partir du spiracle du poisson.

Des fossiles de poissons découverts dans les provinces chinoises du Zhejiang et du Yunnan, qui présentent des traces anatomiques pour l’origine des spiracles de vertébrés à partir des branchies, ont été envoyés pour analyse par le Source de Lumière Suisse, un synchrotron situé à l’Institut Paul Scherrer à Villigen, en Suisse.

Evolution des branchies spiralées des poissons en tétrapodes. Image : Zhikun Gai, Min Zhu, Erik Ahlberg et Philip CJ Donoghue

Là, le matériau a été soumis à un scan non destructif. Ensuite, un simulacre a été développé par reconstruction 3D, ce qui était fondamental pour la conclusion de l’étude.

Selon les résultats, chez les tétrapodes (vertébrés terrestres à quatre membres), la poche spiraculaire embryonnaire donne naissance à la cavité de l’oreille moyenne et au tube auditif, tandis que la partie dorsale de l’arc hyoïde embryonnaire donne naissance à l’étrier, qui est le seul osselet de l’oreille moyenne des amphibiens, des reptiles et des oiseaux, ou le plus petit des trois osselets chez les mammifères.

« Cela suggère que l’oreille moyenne est apparue comme une modification de l’évent plus l’hyomandibule, mais la relation entre les deux est compliquée et il est prouvé qu’une oreille moyenne adaptée pour amplifier le son aérien a évolué plus d’une fois », explique le Dr. article.

Selon Gai, la découverte prouve que les oreilles et la bouche humaines sont reliées grâce à un ancien passage respiratoire passant de la bouche d’un poisson à travers les branchies.

« C’est un vestige de poisson évolutif d’il y a plus de 400 millions d’années, que nous appelons maintenant la trompe d’Eustache », a expliqué le chercheur.

