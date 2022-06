Le télescope volant SOFIA observe une éclipse rare dans un système stellaire binaire

Un article publié dans Journal astrophysique décrit une étude menée par des scientifiques de l’University Space Research Association (USRA) basée sur une éclipse rarement observable qui a été détectée dans un système stellaire binaire par le télescope volant SOFIA de la NASA.

Depuis 2018, SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) observe une « danse » entre deux étoiles en orbite l’une autour de l’autre à l’approche du moment de l’éclipse, permettant aux astronomes d’examiner, pour la première fois, les échanges de poussières stellaires entre elles .

Éclipse totale des… étoiles ! Dans une paire d’étoiles connue sous le nom de R Aquarii, une étoile passe devant l’autre tous les 43,6 ans, provoquant une éclipse. Cette éclipse se produit en ce moment, et SOFIA a observé. Plus : https://t.co/B7PyFrbQaP pic.twitter.com/jOcgcWwMBb — SOFIAtelescope (@SOFIAtelescope) 25 mai 2022

Situé dans la constellation du Verseau, à environ 720 années-lumière de notre planète, le système binaire R Aquarii est composé d’une naine blanche (un vestige refroidissant d’une étoile à court de carburant) et d’une étoile pulsante connue sous le nom de variable Mira, qui s’assombrit et s’éclaircit sur une période relativement longue de 387 jours terrestres.

R Aquarii passe par une éclipse dans le périastre, le point le plus proche entre les deux étoiles du système

Lorsque l’observatoire s’est concentré sur R Aquarii, l’étoile binaire subissait non seulement une éclipse, du point de vue de la Terre, mais s’approchait également de son périastre, le moment où les deux corps sont à la distance la plus courte l’un de l’autre.

La combinaison de ces deux événements, qui se produit toutes les 43,6 années terrestres alors que la naine blanche complète une orbite autour de l’étoile la plus grande, a permis à SOFIA d’observer comment les deux étoiles échangent de la poussière, un phénomène qui est obscurci par la luminosité de l’étoile la plus grande.

Les astronomes savent que la poussière d’étoile s’échappe de la plus grande étoile et est absorbée par la naine blanche, mais ils ont rarement la chance de le voir se produire. « C’est une opportunité de voir le système d’une manière unique, car le matériau craché et ramassé n’est pas obscurci par Mira, c’est juste devant lui », a déclaré le co-auteur de l’étude Steven Goldman, un scientifique de l’USRA, qui est basé au centre de recherche Ames de la NASA en Californie.

Selon Goldman, le flux de poussière entre les deux étoiles change à mesure que la distance entre elles change au cours de leurs orbites elliptiques. Autour du périastre, la naine blanche aspire plus de poussière de la plus grande étoile.

Les résultats de l’étude révèlent des informations jusque-là inconnues sur le fonctionnement interne non seulement du système d’étoiles binaires R Aquarii, mais également de millions d’autres binaires similaires dispersés dans la Voie lactée.

« Donc, la véritable excitation ici est que vous obtenez quelque chose qui est à l’échelle du temps humain, sondant des aspects fondamentaux de l’astrophysique », a déclaré Ravi Sankrit, astronome au Space Telescope Science Institute, premier auteur de l’article.

Comme le souligne le site Web espace.coml’observatoire SOFIA, un projet conjoint impliquant la NASA et l’Agence spatiale allemande (DLR), est un télescope de 2,7 mètres qui vole à bord d’un Boeing 747. L’avion peut emmener le télescope à des altitudes allant jusqu’à 13,7 km, au-dessus de la couche la plus épaisse de l’atmosphère terrestre, où vos observations sont moins déformées.

En avril, la NASA a annoncé la fin de la mission pour septembre 2022, après s’être vu refuser une demande de financement supplémentaire dans la planification budgétaire de la Maison Blanche pour l’exercice 2023.

