Des astronomes découvrent une nouvelle source mystérieuse d’ondes radio

Un groupe d’astronomes australiens a découvert des ondes radio provenant d’une source mystérieuse dans la galaxie spirale NGC 2082. L’origine et la nature de cette onde radio sont encore inconnues des chercheurs et la solution à ce mystère nécessite encore d’autres études et observations.

Les principales caractéristiques de la découverte, qui a reçu le simple nom de J054149.24-641813.7, sont la brillance et le compactage. La découverte a été rapportée dans un article publié dans le référentiel de prépublications arXiv le 23 mai et doit encore être examinée par des pairs.

quelles sont ces polices

Les sources radio sont souvent divers objets dans l’univers qui émettent des quantités colossales d’ondes radio. Parmi les sources d’émissions les plus importantes figurent les pulsars, certaines nébuleuses, les quasars et les radiogalaxies.

La source radio est positionnée à 20 secondes de l’arc central de la galaxie NGC 2082 et a été observée à l’aide de trois radiotélescopes australiens : l’Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), l’Australia Telescope Compact Array (ATCA) et Parkes.

Selon les chercheurs, cette mystérieuse source d’ondes radio a une luminosité de 888 MHz à un niveau de 129 EW/Hz et qu’elle a un indice spectral radio plat (environ 0,02). Selon les astronomes, cela signifie qu’il pourrait s’agir d’un vestige d’une supernova ou d’un pulsar.

Ce n’est pas un RFB