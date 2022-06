Pour terminer! James Webb initie des opérations scientifiques ; la sortie des premières images a déjà une date

Il a fallu cinq longs mois de mise en service, qui ont impliqué l’étalonnage, l’alignement, les tests de stabilité thermique et une multitude de procédures critiques. Et maintenant, enfin, la nouvelle la plus attendue : le télescope spatial James Webb (JWST) va commencer ses opérations scientifiques !

La NASA révèle la date de sortie des premières images opérationnelles du télescope spatial James Webb. Image : edobric –

Dans un communiqué publié mercredi (1er), la NASA a révélé que les premières images opérationnelles prises par l’observatoire de nouvelle génération seront publiées le 12 juillet.

Cependant, l’identité des premières cibles reste un secret pour l’équipe responsable du télescope, qui a mis cinq ans de travail, en sélectionnant parmi les relevés de différentes agences spatiales, pour décider de ce que montreront ces premières images.

« Nos objectifs pour les premières images et données de Webb sont à la fois de démontrer les puissants instruments du télescope et de visualiser la mission scientifique à venir », a déclaré l’astronome Klaus Pontoppidan, scientifique du projet Webb au Space Telescope Science Institute (STScI), les opérations scientifiques. centre pour Hubble et James Webb, à la NASA. « Ils offriront certainement un » wow « tant attendu aux astronomes et au public. »

Nous avons déjà pu espionner certaines images prises par le JWST, mais elles faisaient toutes partie de tests d’alignement provisoires et ont été prises pour évaluer les capacités de l’observatoire. Les images qui seront publiées à partir du 12 juillet viendront après que chaque instrument aura été « calibré, testé et donné le feu vert par son équipe scientifique et technique », selon le communiqué.