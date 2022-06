Un météore exceptionnellement brillant explose au-dessus de la mer en RS

Mardi soir (31), l’observatoire spatial Heller & Jung a enregistré un météore de type bolide (désignation pour les boules de feu exceptionnellement brillantes) explosant au-dessus de la mer à Capão da Canoa, une municipalité du Rio Grande do Sul située à 141 km de là. la capitale Porto Alegre.

Image: Observatoire spatial Heller & Jung

Selon le responsable de l’observatoire, le professeur Carlos Fernando Jung, directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON) dans la région Sud, ce bolide était de grande magnitude et, presque certainement, faisait partie de la pluie de météores Tau Herculiad.

Cette pluie est liée à la traînée de débris laissée dans les cols de la comète 73P/Schwassmann-Wachmann, et se produit chaque année entre le 19 mai et le 19 juin, avec un maximum d’activité le 9.

« Le météore est entré dans l’atmosphère terrestre à une altitude de 100,9 km et a explosé à une altitude de 62,1 km à 22h58 », a expliqué Jung. Selon lui, le phénomène a duré 1,46 seconde et avait une magnitude de -9 (sur une échelle dans laquelle plus le nombre est négatif, plus la luminosité causée par des facteurs tels que la taille, la vitesse et l’angle d’entrée est grande).

Qu’est-ce qu’un météore ?

« Astéroïdes, météoroïdes et comètes orbitent autour du Soleil à très grande vitesse, quelque chose entre 40 000 et 266 000 kilomètres par heure », explique Marcelo Zurita, directeur technique de BRAMON et chroniqueur pour le Apparence numérique. « Lorsqu’ils frappent l’atmosphère terrestre à cette vitesse, même des fragments aussi petits qu’un grain de sable sont capables de réchauffer instantanément les gaz atmosphériques, générant un phénomène lumineux appelé météore. Donc le météore n’est que le phénomène lumineux, rien de plus.

Par conséquent, un météore n’est pas solide, ce n’est pas un liquide ou un gaz, c’est juste de la lumière. « Populairement, on l’appelle aussi une étoile filante », dit Zurita.

Selon lui, en général, plus l’objet est grand, plus le météore est brillant. Et lorsque sa luminosité dépasse celle de Vénus, le météore est communément appelé boule de feu (boule de feu).

Parfois, selon la vitesse et l’angle d’entrée, le météoroïde ou l’astéroïde est assez grand pour frapper les couches les plus denses de l’atmosphère. Dans de tels cas, en plus de former une boule de feu plus spectaculaire, le météore se termine généralement par un événement explosif – le bolide, un événement populairement associé à « la fin des temps », « le retour de Jésus » et d’autres prophéties apocalyptiques.

