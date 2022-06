Le mystère de la physique résolu

Une équipe de chercheurs de l’Université Purdue dans l’État américain de l’Indiana a découvert une nouvelle méthode pour créer des espaces courbes qui résout également un mystère en physique.

Changer: pour transformer quelque chose de droit en quelque chose de courbé, nous «plions» ou «plions» l’objet. Donc, si on a un bout de fil droit entre les mains, pour le faire « plier », il faut le déformer, non ? Ce que les scientifiques ont développé dans leur étude, publiée dans la revue Communication Nature, est, fondamentalement, un schéma capable de créer des espaces courbes sans appliquer de système de déformation. Mais, ceci, bien sûr, n’est qu’un exemple visible ou palpable pour essayer d’illustrer le concept.

L’étude propose un schéma capable de créer des espaces courbes sans appliquer de système de déformation. Crédit : Chenwei Lv et Ren Zhang.

Encore plus succinctement, mais dans un langage plus technique : ils ont réussi à relier physique anti-hermitienne et espaces courbes – une relation jusque-là impensable.

« Notre travail pourrait révolutionner la compréhension du grand public des courbures et de la distance », a déclaré le co-auteur Qi Zhou, PhD en physique et professeur agrégé à Purdue. « Cela a également répondu à des questions de longue date reliant la physique anti-hermitienne et les espaces courbes. Ces deux sujets étaient considérés comme complètement déconnectés. Les comportements extraordinaires des systèmes anti-hermitiens, qui ont intrigué les physiciens pendant des décennies, ne deviennent pas plus déroutants si nous reconnaissons que l’espace a été courbé. En d’autres termes, l’antihermiticité et les espaces courbes sont complémentaires, étant les deux faces d’une même pièce.

Pour comprendre cette découverte, il faut d’abord comprendre la différence entre les systèmes hermitiens et anti-hermitiens en physique. Zhou explique cela en utilisant un exemple dans lequel une particule quantique peut « sauter » entre différents endroits dans un réseau hamiltonien (où il y a une alternance périodique entre l’énergie cinétique et l’énergie potentielle, comme une balle rebondissante ou un pendule, par exemple).