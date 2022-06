La sonde Parker effectue son 12e passage le plus proche du Soleil

Ce mercredi (1er), vers 19h50 (GMT), la sonde Parker de la NASA effectue son 12e passage le plus proche du Soleil, marquant ainsi la mi-parcours de la mission.

Conçu pour résister à la chaleur extrême et au rayonnement solaire, le vaisseau spatial atteindra environ 8,5 millions de km de la surface de «l’Astro Rei», dans la soi-disant photosphère, la même distance qu’il a atteinte lors de l’approche la plus récente, fin février.

Image : NASA/Johns Hopkins APL

Selon un communiqué du Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins (JHUAPL), qui supervise la mission, le vaisseau spatial atteindra une vitesse de pointe de 586 860 km/h (ou 163 000 km/s), volant 14 fois plus près de l’orbite de Mercure. .

L’objectif de la mission Parker est d’examiner le comportement du Soleil et de comprendre comment il parvient à provoquer des effets météorologiques spatiaux capables de tout affecter, de la sécurité des astronautes lors des sorties dans l’espace au fonctionnement des satellites et des réseaux énergétiques, en plus de l’apparition de des aurores boréales dans l’atmosphère terrestre. .

Au cours des près de quatre années de sa mission, le vaisseau spatial Parker a traversé plusieurs fois les ondes critiques d’Alfvén, générées lorsque des particules sont expulsées de la surface de l’étoile formant le vent solaire, un flux de rayonnement intense qui dépasse l’orbite de Pluton.

« L’échantillonnage du vent solaire sous la limite critique d’Alfvén est essentiel pour comprendre le réchauffement et l’accélération du vent solaire », a déclaré Justin Kasper, chercheur principal de l’instrument Solar Wind Electrons Alphas and Protons (SWEAP) de Parker.

Certaines des autres découvertes faites par le vaisseau spatial incluent la détection d’une zone sans poussière autour de notre étoile, où les grains se subliment en raison de la chaleur extrême, déterminant l’origine du « lacets» du champ magnétique (ou champ « flips ») dans des « entonnoirs » magnétiques à la surface, ainsi qu’une meilleure compréhension de la nature des particules énergétiques solaires.

D’après le site espace.comaprès l’approche de ce soir, le vaisseau spatial Parker devrait effectuer 12 passages plus proches du Soleil au cours des trois prochaines années de la mission, qui devrait s’achever à la mi-2025.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !