Le calendrier astronomique de juin a le Brésil dans l’espace, une nouvelle mission habitée de Chine et Supermoon

Nous entrons dans le sixième mois de cette année très chargée dans l’espace ! Et juin ne pouvait pas être différent : il est plein d’événements, à commencer par deux missions habitées le même jour !

L’un d’eux, avec un goût particulier pour le Brésil. Après tout, ce sera la deuxième fois dans l’histoire qu’un Brésilien est lancé dans l’espace. L’autre, d’une importance fondamentale pour la Chine, fait faire un grand pas en avant au pays dans la très disputée course à l’espace.

Le mois apporte également des missions de fret vers la Station spatiale internationale (ISS), des lancements de satellites et des phénomènes naturels fascinants tels que la première Super Lune de l’année.

Il convient de noter que toutes les heures mentionnées ici sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia (DF) et varient en fonction de la partie du pays dans laquelle vous vous trouvez.

Calendrier astronomique de juin

4 juin : Le vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin sera lancé à 10 heures du matin depuis l’installation Launch Site One de la société à Van Horn, dans l’ouest du Texas, avec six passagers à bord, pour un bref vol suborbital d’environ 11 minutes au-dessus de la ligne Kármán (à 100 kilomètres d’altitude) , considérée comme la frontière de l’espace par les instances internationales.