L’Egypte révèle la découverte d’un extraordinaire trésor archéologique vieux de 2 500 ans

Ce lundi (30), le ministère du Tourisme et de l’Antiquité égyptienne a révélé la découverte d’un véritable trésor à Saqqarah, un parc archéologique situé à 31 km au sud de la capitale Le Caire. Il y a 250 sarcophages et 150 statues de bronze qui datent d’environ 2 500 ans.

Une partie des 250 sarcophages découverts dans une nécropole en Egypte. Image : Ministère du Tourisme et de l’Antiquité d’Égypte

Située à environ 15 km des célèbres pyramides de Gizeh, la nécropole de Saqqarah fait partie de la liste des sites du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), étant surtout connue pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djoser.

Ce monument, considéré comme l’un des plus anciens du monde, a été construit 2 700 ans avant l’ère chrétienne, ayant été conçu par Imhotep, qui en plus d’être architecte, était médecin et ministre de Djoser.

Parmi les 150 statues découvertes dans le parc archéologique de Saqqarah figure celle de l’ancien architecte, médecin et ancien ministre égyptien Imhotep. Image : Ministère du Tourisme et de l’Antiquité d’Égypte

Selon le gouvernement égyptien, il est représenté dans l’une des 150 statues découvertes, ce qui démontre le grand prestige qu’il avait à l’époque. Mostafa Waziri, directeur du Conseil suprême égyptien des antiquités, a déclaré qu’Imhotep avait révolutionné l’architecture. « Trouver la tombe d’Imhotep est l’un des principaux objectifs de la mission archéologique qui a déjà effectué quatre saisons d’explorations archéologiques à Saqqarah », a révélé Waziri.

Des statues représentant les divinités du panthéon égyptien Osiris, Isis, Hathor, Amon Min, Néfertoum et Anubis ont également été retrouvées.

Des sarcophages seront exposés au musée de Gizeh

Les 250 sarcophages découverts contiennent tous des momies, et dans l’un d’eux, un papyrus « intact » et « scellé » a été trouvé, qui a été immédiatement transféré au laboratoire du Musée égyptien de la place Tahrir, au Caire, pour être restauré et analysé.

Waziri pense que le document, qui mesure environ trente pieds de long, comprend certainement des chapitres du « Livre des morts », le nom donné à une collection de sorts, de formules magiques, de prières et d’hymnes de l’Egypte ancienne.

Il a expliqué que les sarcophages seront emmenés au Grand Musée égyptien, également appelé Musée de Gizeh, que le gouvernement espère ouvrir plus tard cette année. C’est là que sont dirigées toutes les urnes funéraires découvertes lors de fouilles archéologiques à Saqqarah, comme ce fut le cas des 50 sarcophages du Nouvel Empire, vieux de plus de 3 000 ans, découverts l’an dernier.

Selon le gouvernement égyptien, ces découvertes devraient contribuer à réécrire l’histoire locale, en plus de promouvoir le tourisme, un secteur qui emploie environ 2 millions de personnes, couvre plus de 10 % du PIB du pays, et qui a été fortement touché par les restrictions. de la pandémie de Covid-19.

