Blue Origin annonce une nouvelle date de vol qui emmènera les Brésiliens dans l’espace

Initialement prévu le 20 mai, mais reporté en raison de problèmes techniques, le prochain vol habité de Blue Origin a déjà une nouvelle date de lancement : le vaisseau spatial New Shepard décollera ce samedi (4), à 10 heures (GMT), avec six passagers. Parmi eux, l’ingénieur de production civile Victor Correa Hespanha, qui restera dans l’histoire comme le deuxième Brésilien à voyager dans l’espace.

Victor Hespanha, un ingénieur de production civile de Minas Gerais, décollera enfin dans le vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin, devenant ainsi le deuxième Brésilien de l’histoire à aller dans l’espace. Image : Origine bleue

En plus de Victor, l’équipage est composé de cinq autres membres : l’ingénieur et investisseur Evan Dick, ancien chef de test de la NASA et premier Mexicain à aller dans l’espace, Katya Echazarreta, pilote d’avion d’affaires et entrepreneur Hamish Harding, collègue entrepreneur et chercheur d’aventure Jaison Robinson et le commandant et explorateur à la retraite de la marine américaine Victor Vescovo, qui est co-fondateur de la société d’investissement en capital-investissement Insight Equity.

Membres de la mission spatiale NS-21, le prochain vol habité de Blue Origin. Image : Origine bleue – Divulgation

Deux jours avant la date de lancement initiale de la mission, Blue Origin a signalé le retard sur Twitter. « Lors de nos dernières vérifications de véhicules, nous avons remarqué que l’un des systèmes de secours de New Shepard ne répondait pas à nos attentes en matière de performances. Par excès de prudence, nous retarderons le lancement du NS-21 initialement prévu pour vendredi. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour », lire la déclaration, également publiée sur le site Web de la société.