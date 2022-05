« Il y a quatre civilisations extraterrestres maléfiques dans la Voie lactée », déclare un chercheur

Stephen Hawking avait-il raison lorsqu’il a dit que les civilisations extraterrestres existaient certainement ? Pour Alberto Caballero, doctorant en résolution de conflits à l’université de Vigo en Espagne, ils n’existent pas seulement, ils sont dans la Voie lactée et sont malins.

Caballero a publié l’article « Estimation de la prévalence des civilisations extraterrestres maléfiques » dans lequel il admet avoir « certaines limitations », mais dit qu’il y a environ quatre « civilisations extraterrestres maléfiques » dans la Voie lactée.

L’auteur explique qu’il a recherché combien d’invasions de pays d’autres pays ont eu lieu sur Terre au cours des 50 dernières années – comme la Russie en Ukraine – et l’a appliqué au nombre d’exoplanètes connues et estimées. Tout cela basé sur l’estimation du scientifique italien Claudio Maccone, du SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, qui signifie Search for Extraterrestrial Intelligence). Selon Maccone, il pourrait y avoir jusqu’à 15 785 civilisations dans la Voie lactée.

« La probabilité d’une invasion extraterrestre par une civilisation dont nous envoyons un message à la planète est donc inférieure d’environ deux ordres de grandeur à la probabilité d’une collision d’astéroïdes tuant la planète, qui est déjà un événement qui se produit une fois tous les 100 millions d’années », a détaillé Alberto. Caballero.

Pour lui, il y a moins d’une civilisation extraterrestre maléfique dans la Voie lactée qui maîtrise déjà les voyages interstellaires : « 0,22 civilisation de type 1 (capable de voyages interstellaires rapprochés) et 4,42 civilisations si elles étaient toutes comme l’humanité (nous ne sommes pas encore de type 0). Je n’ai pas mentionné les civilisations 4.42 dans mon article car 1) nous ne savons pas si toutes les civilisations de la galaxie sont comme nous (en dessous de Type 0). Et une civilisation comme la nôtre ne constituerait probablement pas une menace pour une autre, car nous n’avons pas la technologie pour voyager sur leur planète (nous rattraperons cette technologie une fois que nous deviendrons un Type 1).

« J’ai fait l’article en me basant uniquement sur la vie telle que nous la connaissons. Nous ne connaissons pas l’esprit des extraterrestres. Une civilisation extraterrestre peut avoir un cerveau avec une composition chimique différente et peut manquer d’empathie ou avoir des comportements plus psychopathologiques. j’ai trouvé cette façon de faire [o estudo]qui a des limites, car nous ne savons pas à quoi ressembleraient les extraterrestres », a déclaré Caballero à Motherboard.

« Je pense que malheureusement c’est encore une affaire assez secrète, personne ne semble vouloir en parler. Il y a cette peur d’avoir peur d’envoyer des messages, mais il y a très peu de recherches pour savoir si c’est réellement dangereux de le faire. »

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !