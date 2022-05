Au nom de la « sécurité nationale », la Chine veut détruire les satellites Starlink

Depuis le lancement des premiers satellites Starlink en 2019, SpaceX en a placé plus de 2 300 en orbite terrestre basse, avec des plans pour atteindre 42 000 équipements, formant une gigantesque mégaconstellation pour couvrir un vaste réseau de bande passante Internet à travers le monde. Pour la Chine, cependant, les intentions de la société d’Elon Musk ont ​​des arrière-pensées, qui peuvent représenter une « menace pour la sécurité nationale » pour le pays.

Avec plus de 2 300 satellites déployés et opérant en orbite terrestre basse, Starlink est considéré par la Chine comme une « menace pour la sécurité nationale ». Image : Aleksandr Morrisovic/

Pour cette raison, les chercheurs militaires chinois cherchent un moyen de mettre fin à Starlink, soit en désactivant le système, soit en détruisant même les satellites. Un article paru dans le magazine La technologie de défense moderne de la Chine décrit les préoccupations et quelques propositions d’action.

Selon le document, la constellation Starlink a des capacités militaires potentielles, qui, selon les auteurs, pourraient être utilisées pour suivre des missiles hypersoniques, augmenter considérablement les vitesses de transmission de données des drones et des avions de combat furtifs américains, ou même entrer délibérément en collision avec des satellites chinois. .

« Une combinaison de méthodes de dur tuer et tuer en douceur devrait être adopté pour faire perdre à certains satellites Starlink leurs fonctions et détruire le système d’exploitation de la constellation », a déclaré Ren Yuanzhen, chercheur à l’Institut de localisation et de télécommunications de Pékin, qui fait partie de la Force de soutien stratégique de l’armée chinoise.

Traduits par « mort dure » et « mort douce », les termes désignent deux catégories d’armes spatiales, les dur étant des armes qui touchent physiquement leurs cibles (comme des missiles) et le mou, tendre liées aux dispositifs de brouillage et aux armes laser.

Les États-Unis affirment que la Chine dispose de diverses méthodes pour désactiver les satellites

Selon le département américain de la Défense, la Chine dispose déjà de plusieurs méthodes pour désactiver les satellites, comme les brouilleurs de micro-ondes qui peuvent perturber les communications ou brûler les composants électriques, ainsi que les équipements laser à résolution millimétrique qui peuvent aveugler les capteurs, les cyber-armes pour pirater les réseaux de transmission. , et les missiles anti-satellites à longue portée (ASAT).

Cependant, les auteurs de l’article chinois affirment que ces mesures, efficaces contre les satellites errants, ne suffiront pas à détruire celui de Starlink. « La constellation Starlink constitue un système décentralisé. La confrontation ne concerne pas des satellites individuels, mais l’ensemble du système », ont écrit les chercheurs, ajoutant qu’une attaque contre le système Starlink nécessiterait « des mesures à faible coût et à haute efficacité ».

D’après le site espace.com, le document ne précise pas suffisamment ce que seraient exactement ces mesures. Fondamentalement, les chercheurs proposent que la Chine construise ses propres satellites espions pour surveiller Starlink, trouve de nouveaux moyens améliorés de pirater les systèmes et développe des méthodes plus efficaces pour éliminer plusieurs satellites dans un réseau décentralisé. Cela pourrait passer par le déploiement de lasers, d’armes à micro-ondes ou de satellites plus petits qui pourraient être utilisés pour allumer les satellites Starlink.

Dans le même temps, la Chine cherche également à concurrencer directement la société d’Elon Musk en lançant son propre réseau satellitaire : Xing Wang, ou Starnet, qui vise également à fournir un accès mondial à Internet.

Un rapport récemment publié par le département américain de la Défense indique que la Chine a plus que doublé son nombre de satellites de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) depuis 2019, passant de 124 à 250.

Début 2022, le nombre total de satellites de la Chine, y compris ceux non ISR, était de 499, ce qui place le pays à la deuxième place du classement des nations avec le plus de satellites en orbite. Le premier, évidemment, est les États-Unis, avec 2 944 (en tenant compte de Starlink).

