Chaque année entre le 19 mai et le 19 juin, la Terre traverse une traînée de débris laissée par les précédents passages de la comète 73P/Schwassmann-Wachmann. Lorsque ces particules frappent notre planète, elles forment la pluie de météores Tau Herculides, qui culmine le 9 juin.

La comète 73P n’était pas très grosse, elle mesurait environ 1,5 km de diamètre. Il forme une traînée très clairsemée et, par conséquent, génère l’une des soi-disant «pluies mineures», avec une activité maximale qui ne dépasse pas 3 météores par heure.

Cependant, en 1995, un événement s’est produit qui a attiré l’attention des astronomes : la comète 73P s’est brisée en plusieurs morceaux, lançant une énorme quantité de particules dans l’espace. Ces particules ont continué à errer en orbite autour du Soleil, et maintenant, en 2022, pour la première fois, la Terre a traversé ce nuage de débris. Selon les astronomes, cela pourrait générer une importante épidémie de Tau Herculides, qui aurait le potentiel d’être l’une des plus grandes tempêtes de météores de ces dernières années.

Marcelo Zurita, chroniqueur pour Apparence numériqueprésident de l’Association Paraiba d’Astronomie (APA) et directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (Bramon), avait déjà prévenu que, comme il s’agirait de notre premier passage dans cette traînée de débris, il était difficile de prédire l’intensité de le foyer.

« Tout dépendra de la taille et de la vitesse avec lesquelles les particules cométaires atteindront l’atmosphère terrestre. Certaines études parlent de 10 000 voire 100 000 météores par heure dans des conditions d’observation idéales. Mais de nombreux scientifiques préfèrent ne pas estimer ce taux car il n’est même pas possible d’être sûr que cette tempête se produira réellement », a écrit Zurita dans un article publié ici sur le site lundi matin (30), quelques heures avant l’événement.

Même si elle n’était pas de l’ampleur attendue, la pluie de météores Tau Herculídeas a provoqué la plus longue traînée lumineuse jamais observée en 2022. Image : Heller & Jung Space Observatory

Météore le plus durable de l’année

Bien qu’elle ait déçu le grand public, et, d’une certaine manière, même la communauté scientifique, la tempête de météores (ou était-ce la « bruine » ?) de météores de la nuit dernière a battu un record.

Selon le professeur Carlos Fernando Jung, responsable de l’observatoire spatial Heller & Jung et directeur technique de Bramon dans la région sud, les caméras de l’observatoire ont enregistré le météore le plus durable de 2022 à ce jour. L’enregistrement a été réalisé par deux caméras, l’une située à Porto Alegre, dans le quartier de Petrópolis, et l’autre dans la municipalité de Taquara, à 74 km de la capitale du Rio Grande do Sul.

« Le météore est entré dans l’atmosphère à une altitude de 88,3 km. Cela a duré 9,96 secondes, de l’entrée dans l’atmosphère de la planète à l’extinction au-dessus de l’océan », a expliqué Jung.

