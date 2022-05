Un nouvel outil aide à identifier les astéroïdes « tueurs » cachés dans l’espace

Il y a une semaine, la Fondation B612, un groupe à but non lucratif cofondé par l’ancien astronaute de la NASA Edward Tsang Lu, a annoncé la découverte de plus de 100 nouveaux astéroïdes. Plus connu sous le nom d’Ed Lu, l’ingénieur électricien docteur en physique appliquée a révélé que les roches spatiales étaient identifiées grâce à un outil innovant.

Image enregistrée par l’algorithme, avec la vue des trajectoires des astéroïdes à travers le système solaire en vert et l’orbite terrestre en bleu. Les orbites de Vénus et Mars sont en rouge, et les orbites de Mercure et Jupiter en gris. Crédit : B612 Asteroid Institute/Université de Washington DiRAC Institute/OpenSpace Project

Comme le souligne le journal Le New York Times, les découvertes d’astéroïdes sont rapportées tout le temps par les observateurs du monde entier. Cela inclut les amateurs avec des télescopes d’arrière-cour et des relevés robotiques qui suivent systématiquement le ciel nocturne.

Or, sur les quelque 25 000 astéroïdes géocroiseurs d’au moins 140 mètres de diamètre (taille minimale pour les classer comme « potentiellement dangereux »), seuls environ 40 % ont été identifiés. Les 60 % restants – environ 15 000 – restent cachés.

Selon les experts, lors d’une éventuelle collision avec la Terre, chacune de ces roches spatiales aurait le potentiel de libérer une énergie équivalente à des centaines de millions de tonnes de TNT – une substance chimique utilisée comme explosif militaire et dans les démolitions.

Si cela se produisait, le monde serait sûrement détruit ou, à tout le moins, des millions de vies seraient anéanties de la planète. Autrement dit : une identification préalable est indispensable pour tenter d’éviter l’impact avec l’un de ces astéroïdes « tueurs ».

L’algorithme simule les orbites d’astéroïdes potentiels

Les scientifiques de l’Institut de recherche intensive en données en astrophysique et cosmologie de l’Université de Washington, financé par la Fondation B612, ont développé un système révolutionnaire qui pourrait aider à éviter ce scénario catastrophique.

Cette ressource informatique de pointe a été appliquée à environ 412 000 images d’archives du Laboratoire national de recherche en astronomie optique-infrarouge (NOIRLab), afin de « chasser » les astéroïdes parmi les 68 milliards de points de lumière cosmique capturés par l’entité. télescopes gérés par le gouvernement américain.

Selon ses développeurs, l’algorithme est capable non seulement d’identifier les points lumineux qui pourraient être des astéroïdes, mais aussi de découvrir quels points sur des images prises des nuits différentes sont en fait le même corps. Essentiellement, les chercheurs ont trouvé un moyen de voir ce qui a été vu mais pas remarqué.

Nommé Trackless Heliocentric Orbit Recovery, ou THOR, l’algorithme construit une orbite de test qui correspond au point lumineux observé, en supposant une certaine distance et vitesse. Il calcule ensuite où se trouverait l’astéroïde les nuits suivantes et précédentes. Si l’algorithme peut rassembler cinq ou six observations en quelques semaines, l’objet est un candidat prometteur pour un nouvel astéroïde.

En principe, il existe un nombre infini d’orbites de test possibles à examiner, mais cela nécessiterait une éternité de calculs peu pratique. Comme les astéroïdes sont regroupés sur certaines orbites, l’algorithme doit considérer « seulement » quelques milliers de possibilités soigneusement choisies.

Pourtant, calculer des milliers d’orbites de test pour des milliers d’astéroïdes potentiels est une tâche ardue. Cependant, l’avènement du cloud computing rend cela possible. Selon les scientifiques impliqués, Google a contribué à l’optimisation du temps avec sa plateforme Google Cloud.

c’est juste le début

Actuellement, l’algorithme est configuré pour trouver uniquement les astéroïdes de la ceinture principale, ceux qui orbitent entre Mars et Jupiter, et non les astéroïdes proches de la Terre qui pourraient entrer en collision avec notre planète.

Selon Lu, l’identification des astéroïdes proches de la Terre est plus difficile car ils se déplacent plus rapidement et l’algorithme doit effectuer davantage de calculs de fractionnement pour établir les connexions de temps et de distance.

Le fichier NOIRLab contient sept années de données, ce qui indique qu’il y a des dizaines de milliers d’astéroïdes à trouver. Jusqu’à présent, un peu plus de 12 % des données d’un seul mois, septembre 2013, ont été analysées, à partir desquelles THOR a pu localiser 1 354 astéroïdes possibles.