La NASA lancera des satellites fabriqués par des étudiants lors de la 25e mission cargo de SpaceX

Dans le cadre du programme ELaNa (Educational Launch of Nanosatellites), la NASA lancera cinq CubeSats vers la Station spatiale internationale (ISS) mardi prochain (7), à bord de la 25e mission de services de ravitaillement commercial (CRS-25) de SpaceX, qui devrait prendre au départ du Launch Complex 39A au Kennedy Space Center (KSC) en Floride.

Selon la NASA, plus de 200 satellites spatiaux étudiants ont été lancés dans 134 missions ELaNa depuis 2010. Image : NASA

Dans sa 45e édition, l’initiative a été créée par l’agence pour attirer et encourager les étudiants dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Géré par le Launch Services Program (LSP) du KSC, le projet ELaNa promeut les missions spatiales éducatives dans les écoles, les collèges et les instituts de recherche à travers les États-Unis.

Selon la NASA, les étudiants sont fortement impliqués dans tous les aspects de ces missions, du développement, de l’assemblage et des tests des charges utiles, à la collaboration directe avec l’agence et les équipes d’intégration des lanceurs.

Capsule Dragon au-dessus de la fusée Falcon 9 lors du lancement de la mission cargo CRS-24. Ensuite, prévu pour mardi (7), cinq CubeSats du programme ELaNa de la NASA seront à bord. Image : Space X

Les petits satellites d’ELaNa 45 ont été sélectionnés dans le cadre de l’initiative de lancement CubeSat de l’agence, qui fournit un accès à faible coût à l’espace pour développer et démontrer de nouvelles technologies spatiales et inspirer la prochaine génération de scientifiques, d’ingénieurs et de technologues.

Environ 200 missions CubeSat de plus de 100 organisations dans 42 États américains (plus le district de Columbia plus Porto Rico) ont été sélectionnées depuis 2010. Selon l’agence, à ce jour, 134 missions ont été lancées via le programme ELaNa. .

Les CubeSats au départ de la prochaine mission cargo de SpaceX ont été développés par les organisations suivantes : Massachusetts Institute of Technology (MIT) ; Weiss School à Palm Beach Gardens, Floride; le centre de recherche Ames de la NASA dans la Silicon Valley, en Californie ; Université aéronautique Embry-Riddle à Daytona Beach, Floride; et l’Université du sud de l’Alabama.

