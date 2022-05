Des centaines de sarcophages avec des momies, un papyrus de 30 pieds et d’autres artefacts magnifiques découverts en Égypte

Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé la découverte de centaines de merveilleuses découvertes archéologiques dans la nécropole de Saqqarah.

Crédit : Ministère du Tourisme et des Antiquités / Facebook

Dans la nécropole fascinante de Saqqarah, l’un des sites archéologiques les plus grands et les plus importants d’Égypte, un véritable trésor de nouvelles découvertes a été découvert, parmi lesquelles se distinguent 250 sarcophages en bois finement décorés contenant des momies bien conservées. Cela a été annoncé lors d’une conférence de presse par le Dr Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes et chef de la mission de fouilles, qui depuis 2018 est menée dans le « Cimetière des animaux sacrés » anciennement connu sous le nom de Bubastian. Elle est située non loin de la grande pyramide à degrés de Djéser, considérée comme la plus ancienne et précurseur des pyramides « classiques », ainsi que l’un des monuments les plus célèbres de l’Egypte ancienne.

Crédit : Ministère du Tourisme et des Antiquités / Facebook

Le Dr Waziri a déclaré que les momies et les sarcophages remontent à la période tardive, vers le 5ème siècle avant JC, ils ont donc environ 2 500 ans. A l’intérieur d’un sarcophage, les scientifiques ont trouvé un incroyable papyrus de 9 mètres de long, scellé et en excellent état. Selon l’archéologue, il est probable qu’il contienne des chapitres du Livre des morts, un recueil de textes funéraires que les anciens Égyptiens énonçaient pour accompagner et guider les morts dans l’au-delà. La précieuse trouvaille sera envoyée au Musée égyptien du Caire – à une trentaine de kilomètres de Saqqarah – pour l’étude et les travaux de restauration nécessaires.

Une partie des statuettes en bronze récupérées. Crédit : Ministère du Tourisme et des Antiquités / Facebook

En plus des nombreux sarcophages, les scientifiques ont trouvé 150 statuettes en bronze de différentes tailles représentant des dieux égyptiens antiques. Parmi eux « Bastet, Anubis, Osiris, Amonmine, Isis, Nefertum et Hathor », lit-on dans le communiqué de presse publié par le gouvernement égyptien. Auparavant, on croyait que le temple au cœur du site de fouilles était dédié uniquement à la divinité Bastet, qui était représentée sous la forme d’un chat, mais les scientifiques ont également trouvé plusieurs autres espèces d’animaux momifiés, c’est pourquoi il a été décidé de changer le nom de Bubasteion en « Cimetière des animaux sacrés ».

Crédit : Ministère du Tourisme et des Antiquités / Facebook

Comme l’a précisé à CBS News le Dr Mohamed Al Saidi, parmi les responsables de la mission archéologique, deux magnifiques statues en bois aux visages dorés représentant Isis et Neftis ont également été retrouvées ; l’un des deux est dans une position particulière pour honorer les morts. Parmi les statuettes en bronze, il y en a aussi une sans tête mais bien sculptée dédiée à l’architecte Imhotep, qui « a révolutionné l’architecture de l’Égypte ancienne », a déclaré Waziri. Ont également trouvé plusieurs amulettes et boîtes en bois. Selon les experts de la nécropole de Saqqara, il reste encore beaucoup à découvrir et l’espoir est de trouver la tombe d’Imhotep.

Crédit : Ministère du Tourisme et des Antiquités / Facebook

Tous les artefacts collectés lors de cette incroyable expédition seront envoyés au Grand Musée égyptien du Caire, dont l’ouverture – plusieurs fois repoussée – est prévue d’ici la fin de cette année. Pour l’Égypte, c’est une véritable force vitale de relancer le tourisme international, qui s’est effondré au cours de la dernière décennie pour des raisons géopolitiques, la pandémie de COVID-19 et maintenant également touché par la guerre en Ukraine, sachant que les Russes et les Ukrainiens représentaient la tranche la plus importante que les visiteurs touristes.