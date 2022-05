Elon Musk révèle les détails techniques de la deuxième génération de satellites Starlink

Lors d’une récente visite de Starbase, de la rampe de lancement Starship et de sa fusée d’appoint Super Heavy, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a révélé les premiers détails techniques de la deuxième génération de satellites Starlink. Selon le milliardaire, « Gen2 » surpassera considérablement la gamme actuelle à presque tous les égards.

Elon Musk lors d’une récente tournée Starbase. À l’époque, l’homme d’affaires avait révélé quelques détails sur les satellites Starlink de deuxième génération. Image : Astronaute de tous les jours – Reproduction YouTube

Chaque satellite Starlink Gen2/V2.0 pèsera environ 1,25 tonne et mesurera environ sept mètres de long, selon Musk. Les satellites Starlink V1.0 et V1.5 de première génération pèsent respectivement environ 260 et 310 kg. Cela signifie que les nouveaux satellites seront près de cinq fois plus grands que les satellites V1.0 et quatre fois plus grands que les satellites V1.5.

Il a également affirmé que les satellites V2.0 seront « presque un ordre de grandeur plus capables » que ceux de la génération 1, mais n’a pas mentionné de chiffres. On pense que les satellites Starlink V1.0 ont une bande passante totale de 18 gigabits par seconde (18 Gbps), et V1.5 un peu plus.

Les rumeurs suggèrent qu’il est possible que chaque satellite V2.0 ajoute environ 140 à 160 Gbps à la mégaconstellation Starlink.

Combiné au fait que le Starship pourrait potentiellement fournir environ 10 fois plus de performances de lancement de satellite que le Falcon 9, une seule mission de super-fusée pourrait théoriquement augmenter la capacité totale du réseau d’environ vingt fois celle des lanceurs actuels.

Par exemple, chaque lancement de Falcon 9 de 60 satellites Starlink V1.0 de 60 kg a ajouté environ 1080 Gbps de bande passante instantanée à la constellation. Un lancement Starship de 120 satellites Starlink V2.0 pesant 1250 kg pourrait ajouter environ 19 000 Gbps (19 térabits par seconde).

Une constellation de 30 000 satellites Starlink V2.0 – s’ils sont régulièrement espacés autour de la Terre – pourrait avoir une bande passante totale d’environ 1250 térabits par seconde (Tbps) disponible sur la planète (hors Antarctique) à n’importe quelle seconde. Cela signifie que Starlink ‘Gen2’ pourrait servir des centaines de millions d’utilisateurs situés partout dans le monde.

