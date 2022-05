L’Intelligence Artificielle facilite l’identification des objets astronomiques

Classer les objets astronomiques n’est pas si simple. Avec des sources à des distances presque inimaginables, il est très courant que les chercheurs soient incapables de distinguer les corps entre étoiles, galaxies, quasars ou supernovae, par exemple. Pour aider à résoudre ce problème, les scientifiques ont développé un algorithme d’Intelligence Artificielle capable de déterminer la nature des sources cosmiques.

Ce n’est pas une tâche facile pour les scientifiques d’identifier les objets astronomiques observés dans l’espace. Image : WhataWin –

« Le problème de la classification des objets célestes est très difficile, en termes de nombre et de complexité de l’univers, et l’intelligence artificielle est un outil très prometteur pour ce type de tâche », a déclaré Andrew Humphrey, chercheur à l’Institut d’astrophysique et de l’espace. Sciences et de l’Université de Porto, au Portugal.

Elle a été conseillère de maîtrise et est conseillère doctorale de Pedro Cunha, chercheur dans les mêmes institutions et créateur de l’algorithme d’apprentissage automatique appelé SHEEP, dont l’étude a été décrite dans un article publié dans la revue Astronomie & Astrophysique.

SHEEP est un pipeline d’apprentissage automatique supervisé qui estime les écarts photométriques et utilise ces informations lors de la classification ultérieure des sources en tant que galaxie, quasar ou étoile. « Les informations photométriques sont les plus faciles à obtenir et, par conséquent, il est très important de faire une première analyse de la nature des sources observées », explique Cunha.

Dans un logiciel, un pipeline consiste en une chaîne d’éléments de traitement – processus, étapes, fonctions – agencés de sorte que la sortie de chaque élément soit l’entrée du suivant.

« Une nouvelle étape dans notre pipeline est qu’avant d’effectuer la classification, SHEEP estime d’abord les écarts photométriques, qui sont ensuite placés dans l’ensemble de données en tant que ressource supplémentaire pour former le modèle de classification », a expliqué l’auteur.

L’intelligence artificielle a été formée sur une carte 3D de l’univers

Selon l’équipe, l’inclusion du décalage vers le rouge et des coordonnées des objets a permis à l’IA de les comprendre dans une carte 3D de l’univers, et ils l’ont utilisé avec des informations de couleur pour faire de meilleures estimations des propriétés d’origine.

Par exemple, SHEEP a appris qu’il y a plus de chances de trouver des étoiles plus près du plan de la Voie lactée qu’aux pôles galactiques. « Lorsque nous avons permis à l’IA d’avoir une vue 3D de l’univers, cela a vraiment amélioré sa capacité à prendre des décisions précises sur ce qu’était chaque objet céleste », a déclaré Humphrey.

Comme le souligne le site Web Physiquedes levés étendus, à la fois terrestres et spatiaux, tels que le Enquête sur le ciel numérique Sloan (SDSS), a produit de grands volumes de données, révolutionnant le domaine de l’astronomie.

Carte 3D de l’univers réalisée grâce aux données d’observation du Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Crédit : École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

Les recherches futures, basées sur les données de l’observatoire Vera C. Rubin, du Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), de la mission spatiale européenne Euclid ou du télescope spatial James Webb continueront à nous fournir des images plus détaillées.

Cependant, l’analyse de toutes les données à l’aide de méthodes traditionnelles peut prendre du temps. L’IA sera cruciale pour analyser et tirer le meilleur parti scientifique de ces nouvelles données.

« L’une des parties les plus excitantes est de voir comment l’apprentissage automatique nous aide à mieux comprendre l’univers », a déclaré Cunha. « Notre méthodologie nous montre un chemin possible, tandis que de nouveaux se créent en cours de route. C’est une période passionnante pour l’astronomie.

