Les États-Unis reprennent le leadership dans la course aux superordinateurs ; La Chine s’est abstenue de compétition

Ce lundi (30), les États-Unis ont repris la tête de la course aux superordinateurs grâce au puissant nouveau Frontier, situé au Oak Ridge National Laboratory dans le Tennessee. La machine est un jalon technologique et est capable d’effectuer un quintillion d’opérations par seconde, ce qui génère rapidement des milliards de calculs.

En tête

Pour arriver au classement, plusieurs tests standards utilisés par les chercheurs pour classer les supercalculateurs ont été réalisés.

À l’intérieur de la machine se trouve un réseau de tubes qui transportent de l’eau pour refroidir des milliers de copeaux. Pour atteindre le jalon scientifique, 1,8 milliard de dollars américains ont été investis pour construire trois systèmes avec les mêmes performances.

Bien qu’il soit un leader du secteur, les scientifiques affirment que les supercalculateurs chinois peuvent être plus rapides, mais le pays n’a pas participé à ce classement, connu sous le nom de Top500.

Les experts soupçonnent que les tensions entre les États-Unis et la Chine pourraient être la raison pour laquelle les Chinois n’ont pas soumis les résultats des tests.

La construction de supercalculateurs est un moyen pour les pays de maintenir une compétition internationale à la recherche des meilleurs résultats technologiques, un différend qui a une grande rivalité entre les États-Unis et la Chine.

Les superordinateurs occupent souvent l’espace d’une pièce et ont été construits pour déchiffrer des codes et concevoir des armes, mais ils jouent désormais également un rôle important dans le développement de vaccins, les tests de conception de voitures et la modélisation du changement climatique.

Le domaine a été dominé par la technologie américaine pendant des décennies, mais la Chine est devenue un rival sérieux avec de nombreux projets audacieux.