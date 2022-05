Une nouvelle technique d’ingénierie tissulaire fait croître des cellules dans l’épaule d’un robot

Nous en sommes encore à ses balbutiements en matière d’ingénierie tissulaire, une science appliquée qui consiste en l’élaboration et la manipulation de molécules, de cellules, de tissus ou d’organes en laboratoire. Pour l’instant, seules les cellules résultantes les plus simples sont susceptibles d’être utilisées dans des traitements expérimentaux en médecine.

Des chercheurs de l’Université d’Oxford et de la société de robotique Devanthro au Royaume-Uni ont créé une nouvelle méthode d’ingénierie tissulaire qui pourrait représenter une avancée majeure dans le domaine. La technique consiste à faire croître les cellules à l’aide d’un squelette de robot mobile.

En règle générale, les cellules utilisées en médecine régénérative sont cultivées dans des environnements statiques. Certaines expériences ont déjà montré que des cellules pouvaient être cultivées sur des structures mobiles telles que des charnières. Cependant, ces mécanismes ne pouvaient étirer ou plier le tissu que dans un seul sens.

Pour les créateurs de la nouvelle méthode (qui, pour l’instant, n’est qu’un concept), si l’intention est de faire pousser de la matière conçue pour bouger et fléchir comme des tendons ou des muscles, il est plus approprié de recréer son environnement naturel de croissance aussi précisément que possible. .

Le robot prend le rôle de la boîte de Pétri

Ainsi, l’équipe interdisciplinaire a décidé de reproduire au mieux le système musculo-squelettique humain dans une sorte de «boîte de Pétri robotisée» (ces récipients plats et ronds utilisés dans les expériences scientifiques).

Comme décrit dans un article publié dans Ingénierie des communicationsdu groupe la natureles scientifiques ont adapté un squelette de robot open source conçu par les ingénieurs de Devanthro et ont créé un environnement de croissance personnalisé pour les cellules qui peuvent y être installées pour se plier et fléchir correctement.