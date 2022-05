Les scientifiques du MIT créent une technique qui utilise la bio-impression 3D pour produire du bois personnalisable

De plus, en utilisant des techniques de bio-impression 3D, le matériau peut être cultivé dans des tailles et des formes qui ne se trouvent pas dans la nature et ne peuvent pas être produits à l’aide de méthodes agricoles traditionnelles.

« L’idée est que vous pouvez cultiver ces matières végétales exactement comme vous en avez besoin, de sorte que vous n’ayez pas à faire de fabrication soustractive après coup, ce qui réduit la quantité d’énergie et de déchets. Il y a beaucoup de potentiel pour développer cela et développer des structures tridimensionnelles », déclare Ashley Beckwith, docteur en génie mécanique du MIT, auteur principal de l’étude récemment publiée dans la revue scientifique. Matériaux aujourd’hui.

« Nos recherches démontrent que les matériaux végétaux cultivés en laboratoire peuvent être réglés pour avoir des caractéristiques spécifiques, ce qui pourrait permettre aux produits en bois d’être cultivés avec les caractéristiques exactes nécessaires pour une application donnée, telles qu’une résistance élevée pour supporter les murs d’une maison ou certains éléments thermiques. propriétés pour chauffer plus efficacement une pièce », explique l’auteur principal Luis Fernando Velásquez-García, scientifique principal aux Microsystems Technology Laboratories du MIT.

Une technique développée par le MIT permettrait de cultiver le bois directement dans la forme souhaitée de l’objet. Image : Seregam/kibri_ho –

Comment le bois personnalisable est fabriqué en bio-impression 3D

Pour démarrer le processus de culture du matériel végétal en laboratoire, les scientifiques isolent d’abord les cellules des feuilles de jeunes plantes de l’espèce Zinnia elegans. Les cellules sont ensemencées dans un milieu liquide pendant deux jours, puis transférées dans un milieu gélatineux, qui contient des nutriments et deux hormones différentes.

Selon Beckwith, l’ajustement des taux d’hormones à ce stade du processus permet d’ajuster les propriétés physiques et mécaniques des cellules végétales qui poussent dans ce « bouillon » riche en nutriments.

« Dans le corps humain, vous avez des hormones qui déterminent le développement de vos cellules et l’émergence de certains traits. De même, en modifiant les concentrations d’hormones dans le bouillon nutritif, les cellules végétales réagissent différemment », explique le chercheur. « Juste en manipulant ces petites quantités de produits chimiques, nous pouvons apporter des changements assez spectaculaires en termes de résultats physiques. »

Le gel de culture cellulaire est placé dans une boîte de Pétri, où il est incubé à l’obscurité pendant trois mois. « Même avec cette période d’incubation, le processus est d’environ deux ordres de grandeur plus rapide que le temps qu’il faut à un arbre pour atteindre sa maturité », explique Velásquez-García.

Après incubation, le matériau à base de cellules résultant est déshydraté, puis les chercheurs évaluent ses propriétés.

Ils ont découvert que des niveaux d’hormones plus faibles produisent des matières végétales avec des cellules plus arrondies et ouvertes, avec une densité plus faible, tandis que des niveaux d’hormones plus élevés conduisent à la croissance de matières végétales avec des structures cellulaires plus petites et plus denses.

Pour personnaliser le bois, le procédé consiste à utiliser un fichier de conception assistée par ordinateur relié à une bio-imprimante 3D, qui dépose la culture de gel cellulaire dans une forme spécifique.

Selon les auteurs, ces travaux démontrent la puissance que peut apporter une technologie à l’interface de l’ingénierie et de la biologie face à un défi environnemental, en profitant d’avancées développées à l’origine pour des applications en santé.

Ils disent que les cultures cellulaires peuvent survivre et continuer à se développer pendant des mois après l’impression, et que l’utilisation d’un gel plus épais pour produire des structures de matériel végétal plus épaisses n’affecte pas le taux de survie des cellules cultivées en laboratoire.

« Les plantes de zinnia ne produisent pas de bois, mais si cette méthode devait être utilisée pour fabriquer une espèce d’arbre commercialement importante, comme le pin, le processus devrait être adapté à cette espèce », explique Velásquez-García.

En fin de compte, les scientifiques espèrent que ce travail pourra aider à motiver d’autres groupes à se plonger dans ce domaine de recherche pour aider à réduire la déforestation. « Les arbres et les forêts sont un outil formidable pour nous aider à gérer le changement climatique, donc être aussi stratégique que possible avec ces ressources sera une nécessité sociale à l’avenir », a déclaré Beckwith.

