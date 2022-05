Une superbe photo prise en Antarctique montre l’éclipse totale de la Lune avec une belle aurore australe en arrière-plan

Le mois de mai touche déjà à sa fin et nous pouvons dire sans aucun doute que le ciel de ce mois-ci nous a présenté des phénomènes fascinants. Nous avons eu une conjonction planétaire entre Mars et Jupiter, les pluies de météores Lyrid et Eta Aquarid, et une tempête de météores arrive, pour clôturer la période de la manière la plus spectaculaire possible. On ne peut pas non plus oublier la belle Lune de Sang formée par l’éclipse lunaire totale qui a illuminé l’aube entre le 15 et le 16.

Le phénomène a donné de belles images, qui ont envahi Internet cette semaine-là. Même l’équipage de la Station spatiale internationale (ISS) a partagé des enregistrements sans précédent, pris par l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Samantha Cristoforetti, du point de vue d’un initié.

Chaque clic est plus incroyable que le précédent, et même deux semaines plus tard, de nouvelles images sortent encore et parviennent à nous surprendre encore plus. C’est le cas de cette photographie prise par l’étudiant australien en astronomie Aman Chokshi, qui travaille actuellement sur le South Pole Telescope en Antarctique, un observatoire qui étudie le rayonnement micro-onde émis par le cosmos dans le cadre du réseau Event Horizon Telescope (EHT).