Regarder la vidéo : Un masque de réalité virtuelle simule la suffocation par le feu

Une équipe de chercheurs de l’Université des sciences appliquées de Salzbourg, en Autriche, a publié une étude en Association pour les machines informatiques, qui décrit le développement d’un simulateur de respiration en réalité virtuelle. Entre autres situations, le masque simule la sensation d’étouffement par le feu.

Le masque qui simule le processus de respiration procure la sensation d’étouffement causée par le feu. Image : Technologie multimédia

Baptisé AirRes, l’appareil peut être couplé à différents types d’appareils de réalité virtuelle déjà disponibles sur le marché, comme le Meta Quest 2.

« Présentation du masque AirRes, qui permet aux utilisateurs d’utiliser leur respiration pour des interactions naturelles précises avec l’environnement virtuel sans souffrir des limitations des équipements de détection tels que les mécanismes de mouvement », lit l’article, intitulé « Masque AirRes : une interface respiratoire d’interactions virtuelles précises et robustes ». réalité en utilisant la résistance respiratoire comme modalité de sortie ».

L’équipement est capable de surveiller la respiration de l’utilisateur et de l’intégrer dans la réalité virtuelle, cherchant à augmenter la sensation d’immersion. Comme l’illustre le site Web UOL, celui qui porte le masque peut être en mesure de gonfler un ballon ou de souffler une bougie dans le métaverse. Aussi, dans des jeux comme « The Last of Us 2 », dans lesquels il faut appuyer sur un bouton pour « retenir sa respiration » et améliorer la précision d’un tir à l’arc, une personne pourrait simplement retenir sa respiration pour de vrai. .

D’autre part, le masque AirRes peut également entraver la capacité à respirer. Bien qu’il soit très étrange pour quelqu’un de vouloir ressentir ce que c’est que d’être asphyxié (quoique de manière virtuelle), cette simulation sert un objectif approprié. Le but, selon les créateurs, est de renforcer la perception du danger ou d’améliorer la conscience de la situation dans les simulations d’entraînement des pompiers, par exemple, ou pour la psychothérapie en apportant des stimuli physiques supplémentaires.

Pour l’instant, le projet n’est sorti du papier qu’en tant que prototype et, dans un premier temps, il n’est pas prévu qu’il soit commercialisé auprès du public.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !