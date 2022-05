Des bouées robotisées contribuent à la sécurité des baleines dans l’océan Atlantique

Un projet du Woods Hole Oceanographic Institute (WHOI) utilise des bouées robotisées équipées de l’équipement pour enregistrer le son des baleines en temps quasi réel, aidant les scientifiques à suivre les rares baleines franches de l’Atlantique Nord.

L’objectif est de savoir à quel moment les baleines sortent de leurs zones de protection, car cela les rend plus vulnérables. La baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce en voie de disparition et on estime qu’il n’y en a que 340 dans les mers de l’Atlantique Nord.

WHOI (Woods Hole Oceanographic Institution) est un centre de recherche situé à Falmouth, Massachusetts. En mars, l’institut a annoncé un partenariat avec la compagnie maritime française CMA CGM pour installer deux bouées robotisées à Norfolk, Virginie et Savannah, Géorgie.

De nouvelles bouées robotisées s’ajoutent à d’autres déjà en service

Mark Baumgartner de WHOI, responsable de l’analyse des données et de l’identification des espèces de baleines, précise qu’elles viendront s’ajouter à six autres bouées robotisées déjà en opération sur la côte est des États-Unis. Pour ceux qui veulent suivre, les résultats sont affichés sur le site Web Robots4Whales chaque fois qu’une espèce est vue.

Aux termes de l’accord, la société française paiera l’installation de bouées robotisées. De plus, ils seront responsables de l’entretien et de l’exploitation pour les trois prochaines années. Désormais, l’objectif de WHOI et de CMA CGM est de convaincre d’autres compagnies maritimes de se joindre à cette cause, avec la formation d’un consortium pour installer de nouvelles bouées robotisées.

