« Pour notre vol record, la caméra de navigation d’Ingenuity nous a donné une idée époustouflante de ce que ce serait de planer à 10 mètres au-dessus de la surface de Mars à 12 mph », a déclaré Teddy Tzanetos, chef d’équipe au Propulsion Laboratory. JPL).

Dans la vidéo, qui est à l’origine de 161,3 secondes et a été accélérée environ cinq fois, étant réduite à moins de 30 secondes, on voit la trajectoire empruntée par l’hélicoptère se dirigeant vers le sud-ouest, après avoir atteint 10 mètres d’altitude en moins de trois secondes.

Il survole d’abord une étendue de sable ondulée, puis passe au-dessus de plusieurs champs de rochers. Enfin, un terrain relativement plat apparaît dans la vidéo, représentant un bon point d’atterrissage.

Les vols en hélicoptère Ingenuity sur Mars sont autonomes

D’après le site Physiquela caméra de navigation a été programmée pour se désactiver chaque fois que le drone se trouve à moins d’un mètre de la surface martienne, ce qui permet de garantir qu’aucune poussière soulevée lors du décollage et de l’atterrissage ne puisse interférer avec le système de navigation.

Les vols Ingenuity sont autonomes. Les «pilotes» les planifient au JPL et envoient des commandes au rover Persévérance, qui relaie ensuite les informations à l’hélicoptère. Lors d’un vol, des capteurs embarqués (la caméra de navigation, une centrale de mesure inertielle et un télémètre laser) fournissent des données en temps réel au processeur de navigation et au calculateur de vol principal du drone.

Plus tôt ce mois-ci, les contrôleurs de mission ont perdu la communication avec Ingenuity après que l’hélicoptère soit entré dans un état de faible puissance en raison d’une combinaison de niveaux élevés de poussière dans l’atmosphère et de basses températures locales.

Bien que l’hélicoptère continue de lutter contre la poussière, les changements saisonniers et les conditions environnementales non prévues dans son plan de mission d’origine, maintenant que le contact a été rétabli, et Ingenuity reçoit une énergie adéquate de son panneau solaire pour charger ses six batteries au lithium-ion. , l’équipe attend avec impatience son prochain vol vers Mars.

