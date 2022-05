Des échantillons lunaires d’Apollo 11 mangés par des cafards sont mis en vente

Souhaitez-vous payer pour quelque chose pris dans l’estomac des cafards ? Et si les bogues venaient dans le paquet ? Bon, encore, ça n’a pas l’air attrayant du tout. Peut-être, la chose commence à devenir un peu plus intéressante maintenant : et si la matière digérée par les animaux était venue de la Lune, plus précisément, apportée par les premiers hommes à marcher sur le sol lunaire ?

Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la lune, sur une photo prise par Buzz Aldrin, son compagnon de la mission Apollo 11. Des échantillons lunaires apportés avec eux sont en vente même après avoir été digérés par des cafards. Image : NASA Car c’est exactement ce que vend RR Auction, une organisation américaine spécialisée dans les « souvenirs de l’espace ». Un petit échantillon de la lune ramené sur Terre en 1969 par les astronautes de la mission Apollo 11 a été mangé par des cafards de laboratoire, et maintenant les fossiles de certains de ces animaux et la poussière de lune dévorée par eux font partie d’une vente aux enchères promue par la société. . Le lot qui contient de la poussière de lune consommée par les cafards fait partie des points forts de la vente aux enchères «Notable Rarities», qui a ouvert les enchères jeudi (26) et se poursuivra jusqu’au 23 juin. « Chaque fois que nous représentons quelque chose d’Apollo 11, c’est évidemment excitant parce que c’est la mission la plus importante, mais quand vous obtenez quelque chose comme des cafards qui ont été nourris avec du matériel lunaire, cela montre à quel point le programme Apollo était diversifié », a déclaré Bobby Livingston, vice-président exécutif. de RR Auction, dans une interview avec le site collectSPACE. Comment et pourquoi une partie de la lune s’est-elle retrouvée dans le tube digestif des cafards ? Lorsque la mission Apollo 11 a été planifiée, même si la plupart des biologistes étaient absolument certains que la Lune était dépourvue de toute vie indigène, les chances que Neil Armstrong et Buzz Aldrin, les astronautes qui composaient l’équipage, ne puissent pas entièrement exclure les germes de retour qui pourraient menacer la vie sur Terre. Ainsi, les astronautes, le vaisseau spatial et tout ce qui en est venu ont été mis en quarantaine pendant 21 jours. À l’intérieur du laboratoire de réception lunaire, une installation spéciale que la NASA a construite pour cette période d’isolement, Armstrong et Aldrin ont subi une série de tests médicaux. Des fossiles de cafards et une partie de la poussière de lune extraite de leur estomac sont en vente dans une maison de vente aux enchères américaine. Image : Enchères RR Les échantillons qu’ils ont ramenés ont été, en partie, exposés au contact avec des créatures vivantes élevées en captivité, telles que des poissons, des souris et des cafards, pour tester la réaction de leurs organismes en les ingérant. Environ 10 % des 22 kg de roches lunaires ont été affectés à ces essais destructifs. Une fois la période de quarantaine terminée, bien qu’aucun des animaux ne soit mort des suites d’une exposition à la Lune, l’agence spatiale cherchait à mieux comprendre les éventuels effets nocifs que pourraient causer des matières extraterrestres. Ainsi, alors que les chercheurs du monde entier attendaient de recevoir des échantillons lunaires vierges pour étude, Marion Brooks, entomologiste à l’Université de St. Paul, a décidé de se consacrer à l’analyse du matériel contenu dans huit cafards conservés, ou « cafards conservés », comme elle l’appelait. Brooks a travaillé avec deux groupes de cafards. L’un était composé d’insectes nourris avec un régime mixte composé à la fois de régolithe lunaire cru et de nourriture ordinaire. L’autre, par ceux qui n’ont ingéré que la terre de Lune stérilisée. « Je n’ai trouvé aucune preuve d’agents infectieux », a-t-elle déclaré aux médias à l’époque, ajoutant qu’il n’y avait également aucun signe indiquant que le sol lunaire était toxique ou dangereux pour les cafards. Une mémoire de millions La scientifique a pris sa retraite en 1986, mais quelque temps auparavant, elle a emporté en souvenir ce qui restait de son travail lunaire : l’une des diapositives d’analyse microscopique des tissus, une coupure de journal décrivant ses études, une carte postale du Manned Space Center. Johnson Space Center), une réplique de la plaque Apollo 11 laissée sur la Lune, une enveloppe commémorative et, bien sûr, trois des cafards Blatella germanica analysés et une partie de leur contenu stomacal. Tableau des souvenirs de l’entomologiste Marion Brooks, contenant des éléments liés à ses études sur les échantillons lunaires d’Apollo 11. Image: RR Auction Elle a ensuite disposé le tout sur une toile encadrée et l’a accrochée au mur de sa maison, où elle est décédée en 2007, à l’âge de 89 ans. Trois ans plus tard, sa collection a été vendue aux enchères par l’ancienne Galeria Regency-Superior pour 10 000 $ US (ce qui serait actuellement d’environ 47 000 R $). Une partie a été revendue à RR Auction, qui a ouvert les enchères pour son lot à 10 000 $ et estime que les enchères pourraient atteindre 400 000 $. Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !