Le Brésilien participe au premier séquençage génétique humain de l’ancienne Pompéi

Pendant de nombreuses années, des chercheurs du monde entier ont cherché à récupérer des objets de cette période, dans une tentative de reconstituer le patrimoine matériel local. Cependant, pour la première fois depuis la grande catastrophe, il est également possible de connaître un peu du patrimoine humain, à travers le patrimoine génétique d’une des victimes.

Et cette incroyable révélation fait partie d’une étude sans précédent menée par des chercheurs d’institutions italiennes, qui compte avec la participation du généticien brésilien Thomaz Pinotti, doctorant au Centre de géogénétique de l’Université de Copenhague, au Danemark, et du Laboratoire de Biodiversité et évolution moléculaire (LBEM), Université fédérale du Minas Gerais (UFMG).

L’équipe a pu séquencer le génome d’un homme décédé à l’âge mûr, révélant son profil génétique et même qu’il avait été atteint de tuberculose au cours de sa vie. Il faisait partie des personnes qui ont été tuées par la chaleur intense des vagues pyroclastiques que le volcan a crachées dévastant ses environs, ou étouffées par les gaz, les cendres et les roches qui ont plu du ciel.

Au début, on pensait que ces formes de mort rendraient les informations génétiques des victimes non viables pour l’analyse, car des températures aussi élevées détruisent efficacement la matrice osseuse dans laquelle réside l’ADN.

« Nous plaisantons en disant que l’ADN est comme la crème glacée, il dure plus longtemps quand il fait froid. En effet, l’ADN doit survivre longtemps et ce processus de dégradation chimique qu’il subit au fil du temps est accéléré à haute température. C’est pourquoi il est si difficile d’extraire de l’ADN ancien à partir d’échantillons provenant de climats tropicaux, par exemple », a expliqué Pinotti, dans une interview avec Apparence numérique. « Comme cet individu était enveloppé dans les cendres du volcan à 300°C, nous imaginions qu’il n’aurait pas une très bonne conservation de l’ADN. »

Le généticien brésilien Thomaz Pinotti a participé à l’analyse de l’ADN d’une des victimes du Vésuve, dans cette étude inédite et révélatrice de l’histoire humaine. Image : Reproduction Instagram

Selon les scientifiques, les cendres qui recouvraient les victimes et préservaient leur sort pendant près de deux millénaires pourraient avoir agi comme un bouclier contre les facteurs environnementaux qui induisent une dégradation supplémentaire.

Les tentatives précédentes d’analyse du matériel génétique des anciens Pompéiens ont utilisé des techniques de réaction en chaîne par polymérase, renvoyant de petits segments d’ADN de victimes humaines et animales, et suggérant qu’au moins certaines informations génomiques ont survécu aux ravages du volcan et du temps.

Cependant, les progrès récents du séquençage du génome ont considérablement augmenté la quantité d’informations pouvant être récupérées à partir de fragments d’ADN qui auraient été fortement endommagés.

Gabriele Scorrano, archéologue à l’Université de Rome qui travaille désormais également à l’Université de Copenhague, a dirigé l’équipe de chercheurs qui a appliqué ces techniques aux restes de deux victimes humaines du Vésuve. Les résultats de cette étude ont été publiés ce jeudi (26) dans la revue Rapports scientifiques.

Les corps des deux victimes analysées ont été retrouvés dans une pièce d’un bâtiment désormais connu sous le nom de Casa do Artesão. Le premier individu était un homme, âgé entre 35 et 40 ans au moment du décès, qui mesurait environ 1,64 mètre. La seconde était une femme, âgée de plus de 50 ans lorsqu’elle est décédée, qui mesurait environ 1,53 mètre. Les deux statures sont conformes aux moyennes romaines de l’époque.