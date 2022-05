Space Look explique tout sur la tempête de météores attendue pour la fin du mois

Savez-vous ce qu’est une tempête de météores ? Il s’agit d’une pluie de météorites inhabituelle, qui a une éruption si intense qu’elle est capable de produire des milliers « d’étoiles filantes » par heure. Et aux premières heures de mardi prochain (31), il est très probable que nous aurons la meilleure opportunité depuis des décennies d’observer cet incroyable phénomène.

Des études modernes soulignent que les tempêtes de météores sont généralement causées par des nuages ​​denses de particules éjectées lors de la fragmentation d’objets tels qu’une comète ou un astéroïde. Au fil du temps, ce nuage se disperse dans l’orbite de l’objet, formant les pluies annuelles de météores. Ainsi, plus la fragmentation de l’astre est récente, plus le nuage est dense, et par conséquent plus intense est l’orage généré par celui-ci.

L’invité de cette semaine d’Olhar Espacial est l’astronome amateur Leandro Trindade. Image : Archives personnelles

Pour parler de ce spectacle qui nous attend, Olhar Espacial (27) a invité ce vendredi l’astronome amateur Lauriston Trindade, co-découvreur des premières pluies de météores identifiées par des Brésiliens et des pluies de météores associées aux astéroïdes 2019 OK et 2017 NT5, découvertes par le Observatoire SONEAR.

Il est professeur au Service national d’apprentissage industriel (SENAI) à Fortaleza, Ceará, et membre du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON) depuis juillet 2015. Il est également membre de l’International Meteor Organization (IMO) et a été un représentant du Brésil et de BRAMON à l’International Meteor Conference en 2017, en Serbie, et en 2018, en Slovénie.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

