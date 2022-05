Sounds of Mars: la NASA publie la liste de lecture du rover Perseverance

Au cours de ses plus de 15 mois de fonctionnement sur Mars, le rover Perseverance de la NASA a enregistré plusieurs sons environnementaux de la planète. L’équipe responsable du matériel a sélectionné certains de ces enregistrements et a constitué une « playlist martienne » d’une durée de cinq heures.

Quelques extraits peuvent être entendus sur ce lien, qui apporte un petit mais suffisant échantillon de la bande sonore locale.

Les sons collectés par le rover Persévérance au cours de la mission d’un an sur Mars ont été organisés en une « liste de lecture » par la NASA. Image : Merlin74/

On peut noter que Mars est une planète très silencieuse. En fait, les quelques bruits martiens naturels comme le vent sont environ 20 décibels plus silencieux que les mêmes bruits sur Terre.

« C’est tellement silencieux qu’à un moment donné, on a cru que le micro était cassé ! » a déclaré Baptiste Chide, chercheur postdoctoral au Laboratoire national de Los Alamos qui travaille sur les enregistrements et a présenté les résultats de la recherche lors de la 182e réunion de l’Acoustic Society of America à Denver, capitale de l’État américain du Colorado, mercredi (25). .

Malgré le peu de matériel audible avec lequel travailler, les scientifiques font plusieurs découvertes. Ils ont déterminé, par exemple, que le vent martien a une extrême variabilité, passant brusquement d’une brise légère à de violentes rafales.

À l’aide d’étincelles laser temporisées émises par le rover, l’équipe a étudié la diffusion du son sur Mars, confirmant que les sons aigus se propagent plus rapidement que les sons graves, ce qui est extrêmement inhabituel.

« Mars est le seul endroit du système solaire où cela se produit dans une bande passante audible en raison des propriétés uniques de la molécule de dioxyde de carbone qui compose l’atmosphère », a déclaré Chide.

Selon les chercheurs, le dioxyde de carbone dans l’atmosphère de Mars joue également un rôle dans la saisonnalité du son. Comme la molécule gèle aux pôles martiens pendant l’hiver, l’atmosphère devient moins dense, de sorte que le volume sonore varie d’environ 20 % entre les saisons martiennes.

