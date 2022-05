Des ondes magnétiques géantes « balayent » le noyau de la Terre tous les sept ans, selon une étude

Grâce à l’analyse des données satellitaires, les scientifiques ont identifié quelque chose de jamais observé à l’intérieur de la Terre : un nouveau type d’onde magnétique qui, tous les sept ans, « balaie » la surface du noyau de notre planète.

« Les géophysiciens ont longtemps émis des théories sur l’existence de ces ondes, mais on pensait qu’elles se produisaient sur des échelles de temps beaucoup plus longues que nos recherches ne l’ont montré », a déclaré le géophysicien Nicolas Gillet de l’Université de Grenoble-Alpes en France, auteur principal de la recherche, publiée dans le journal PNAS.

Visualisation des vagues à la limite du manteau central. Image : Nicolas Gillet – Université Grenoble-Alpes

Selon Gillet, les mesures du champ magnétique à partir d’instruments basés sur la surface de la Terre ont suggéré qu’il y avait une sorte d’action d’entraînement. « Mais nous avions besoin de la couverture mondiale offerte par les mesures depuis l’espace pour révéler ce qui se passe réellement », a expliqué le scientifique. « Nous avons combiné les mesures satellitaires du Swarm, ainsi que de la mission allemande Champ et de la mission danoise Ørsted, avec un modèle informatique de la géodynamo pour expliquer ce que les données terrestres avaient publié – et cela a conduit à notre découverte. »

Comme le souligne le site Science Alert, le champ magnétique terrestre est l’objet d’une grande fascination pour les scientifiques. Les recherches à ce jour suggèrent une structure invisible qui forme une « bulle » protectrice autour de notre planète, gardant les rayonnements nocifs à l’extérieur et l’atmosphère à l’intérieur, permettant ainsi à la vie de prospérer.

Cependant, le champ magnétique n’est pas statique. Il fluctue en force, en taille et en forme, a des caractéristiques encore incompréhensibles et s’affaiblit progressivement avec le temps.

Les satellites Swarm de l’Agence spatiale européenne (ESA) sont un trio de vaisseaux spatiaux identiques, lancés en 2013, qui orbitent autour de la Terre pour étudier l’activité interne de la planète – avec un accent particulier sur l’activité magnétique et dynamique sortant du noyau. . C’est sur ces données que Gillet et son équipe se sont appuyés sur leur découverte des fascinantes nouvelles vagues. Ensemble, les données d’autres observatoires terrestres et spatiaux ont été étudiées, collectées entre 1999 et 2021.

La recherche suggère que d’autres ondes magnétiques agissent dans le noyau de la Terre

Ces ondes, connues sous le nom d’ondes magnéto-Coriolis, sont d’énormes colonnes magnétiques alignées le long de l’axe de rotation de la Terre, les plus actives à l’équateur. Ils contournent la frontière entre le noyau et le manteau avec une amplitude d’environ 3 km par an et se déplacent vers l’ouest à une vitesse pouvant atteindre 1 500 km par an.

Pour les chercheurs, son incidence suggère que d’autres ondes de magnéto-coriolis peuvent exister avec des périodes d’oscillation différentes, ce qui n’a pu être détecté jusqu’à présent, faute de données.

« Il est probable que les ondes magnétiques soient déclenchées par des perturbations profondes dans le noyau fluide de la Terre, éventuellement liées à des panaches flottants », explique Gillet. « Nos recherches suggèrent que d’autres vagues de ce type sont susceptibles d’exister, peut-être avec des périodes plus longues – mais leur découverte dépend de recherches supplémentaires. »

Pour l’instant, comme les ondes transportent des informations sur le milieu qu’elles traversent, de nouvelles découvertes pourraient être utilisées pour sonder l’intérieur de notre planète par d’autres moyens – y compris le noyau, qui est difficile à étudier, ainsi que le bord du manteau central.

