Une étude révèle comment les cerveaux des chauves-souris sont organisés pour l’écholocation et la fuite

Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie (UC), aux États-Unis, montre comment les cerveaux des chauves-souris Rousettus aegyptiacus, une espèce frugivore (mangeuse de fruits), sont hautement spécialisés pour l’écholocation et l’évasion.

Les chercheurs ont analysé le cortex moteur des chauves-souris frugivores, Rousettus aegyptiacus. Image : Natalia Golovina –

Selon la recherche, publiée ce mercredi (25) dans la revue Biologie actuellecertaines aires motrices du cortex cérébral de ces animaux sont dédiées à la production de sonar et au contrôle des ailes.

Bien qu’elles représentent un quart de toutes les espèces de mammifères vivants, c’est la première fois que le cortex moteur complet est cartographié chez les chauves-souris, selon le premier auteur de l’étude, Andrew Halley, chercheur postdoctoral au Laboratoire de neurobiologie évolutive de l’UC Davis Center. pour les neurosciences, dirigée par le professeur Leah Krubitzer.

En utilisant des électrodes pour stimuler différentes zones du cerveau chez des chauves-souris anesthésiées, les scientifiques ont cherché à déterminer les mouvements des muscles et des membres produits par la stimulation. Alors que les théories classiques de l’organisation du cortex moteur soutiennent que les muscles individuels sont représentés dans le cortex moteur, la nouvelle étude a trouvé des preuves de mouvements complexes dans diverses régions du corps.

L’espèce analysée est inhabituelle chez les chauves-souris car elle sonne en utilisant sa langue plutôt que son larynx, comme le font la plupart des chauves-souris écholocalisantes. Les chauves-souris frugivores sont connues pour avoir un contrôle moteur précis de leur langue et sont capables de diriger les faisceaux de sonar dans différentes directions simplement en manipulant leur langue à l’intérieur de leur bouche, sans bouger la tête.

Selon Halley, le cortex moteur de l’animal a une région extraordinairement grande qui représente les mouvements de la langue. Plus de 40 % du cortex sensoriel et moteur stimulé produisait des mouvements de la langue, bien plus que chez les autres espèces étudiées, comme les primates et les rongeurs.

L’organisation cérébrale des chauves-souris peut aider à comprendre le fonctionnement du cerveau humain

Cette étude fait partie d’un projet comparatif plus vaste dans le laboratoire de Krubitzer qui a montré que les régions motrices du cerveau sont organisées en fonction des différences dans leurs corps et leurs comportements. « Si vous regardez un singe rhésus, une grande partie du cortex est consacrée aux émotions », a déclaré Krubitzer.

L’aile d’une chauve-souris est constituée de membranes qui s’étendent sur les « doigts » de sa patte avant et soutiennent sa patte arrière et sa queue. Le mouvement de l’une de ces parties du corps peut affecter la forme de l’aile et modifier la trajectoire de vol.