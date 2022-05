Escaladez la tour de lancement robotique de Starship avec Elon Musk

Ce jeudi (26), Elon Musk, fondateur et PDG de SpaceX, est apparu dans une vidéo sur la chaîne Astronaute de tous les jours, sur YouTube, exerçant une tout autre fonction : celle de guide touristique. C’est expliqué : le milliardaire a fait le tour de la Starbase, la rampe de lancement du Starship et de sa fusée à propergol Super Heavy.

D’une durée de 30 minutes, la vidéo montre Musk escaladant la tour « Mechazilla », une construction métallique équipée de bras mécaniques semi-autonomes qui a été conçue pour aider lors du lancement et de l’atterrissage du gigantesque ensemble qui constitue la plus grande fusée du monde.

Après un long et maladroit trajet en ascenseur, l’homme d’affaires a finalement atteint le sommet de la tour de 143 mètres (l’équivalent d’un immeuble de 24 étages).

« Wow, c’est tellement épique », a déclaré Musk. « Le vaisseau a l’air petit d’ici », a-t-il dit, voyant un prototype de vaisseau spatial au loin tout en filmant la vue incroyable avec son smartphone. «Nous devrions le prendre comme un deltaplane et sauter ou quelque chose comme ça. Ce serait cool », a-t-il plaisanté.

Vue d’ensemble de la tour de lancement, avec les bras robotiques qui serviront à capturer la fusée au retour sur Terre. Image : Elon Musk, via Twitter

Il en a profité pour expliquer comment tout fonctionne, parler un peu des spécifications techniques du véhicule et de la tour et commenter l’importance de rendre les humains multiplanétaires.

Selon Musk, l’avenir de l’humanité est incertain et nous devons être prêts à chercher refuge sur d’autres planètes si nous voulons continuer à vivre. « La clé pour créer une vie multiplanétaire réside dans les fusées réutilisables », a déclaré l’entrepreneur, s’inclinant devant l’une des spécialités de SpaceX.

Malgré l’extraordinaire complexité qu’implique la capture d’un vaisseau spatial de 120 mètres pesant plusieurs centaines de tonnes avec des « griffes robotiques », l’équipe est optimiste, bien qu’une entreprise aussi massive soit susceptible d’échouer.

« Nous n’avons toujours pas trouvé de raison pour laquelle cela ne fonctionnera pas », a déclaré le directeur de l’ingénierie de lancement de SpaceX Starship, Joe Petrezelka. « Le succès est l’un des résultats possibles », a ajouté Musk. « La probabilité est incertaine, mais elle est supérieure à zéro. »

Le président de SpaceX fait des prévisions optimistes pour le lancement de Starship

Selon le directeur de l’exploitation et président de SpaceX, Gwynne Shotwell, la société estime que la première tentative de lancement orbital du Starship aura lieu en juin ou juillet.

Cependant, avant cela, une autorisation est requise de la Federal Aviation Administration (FAA), qui mène une «évaluation environnementale programmatique» (PEA) de Starbase. Ce n’est qu’une fois cette évaluation terminée que l’agence pourra délivrer la licence de lancement de la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite.

A cela s’ajoutent les nombreux tests que SpaceX a menés sur les prototypes Starship et Super Heavy, qui finissent par pointer vers tel ou tel réglage à effectuer.

Compte tenu de ce scénario, il est très probable que l’objectif de lancement fixé par Shotwell soit presque inaccessible.

