En forme de crabe, le plus petit robot marcheur du monde promet des révolutions pour aider l’humanité

Pour ceux qui pensent que les crabes marchent uniquement à reculons, sachez que cette information est totalement fausse. En plus de ce savoir populaire, ils marchent en avant et sur les côtés. Et c’est précisément en pensant à cette immense possibilité de différents types d’approches qu’une équipe de scientifiques a développé un robot crabe de taille minuscule, mais aux usages immenses.

robot demi-millimètre

Contrôlé à distance, le petit crabe peut aider lors d’interventions chirurgicales et même être extrêmement utile pour réparer des machines dans des espaces où une clé ne pourrait pas s’adapter.

Bien qu’il soit encore un prototype, tout indique que le robot crabe aura une longue vie pour aider dans diverses situations de la vie quotidienne de l’humanité.

Et le plus incroyable : la même technique pour le développer peut être appliquée à d’autres types de robots, avec des formats similaires.

« Notre technologie permet une variété de modalités de mouvement contrôlées et les robots pourront marcher à une vitesse moyenne par rapport à la moitié de la longueur de leur corps par seconde », explique l’ingénieur en mécanique Yonggang Huang de la Northwestern University dans l’Illinois. « C’est très difficile pour nous d’y parvenir à une si petite échelle pour les robots terrestres », souligne-t-il.

La technologie utilisée dans le développement du robot crabe a été étudiée pendant huit ans et était basée sur des pièces fixées sur un substrat en caoutchouc étiré et, lorsque le matériau est relâché, l’appareil apparaît dans sa forme originale et peut être contrôlé avec précision. De plus, les matériaux alternent entre deux formes différentes selon qu’ils sont chauffés ou non.